Bari vs Padova, le parole di Caserta e Cerri nel post gara

Nel post partita di Bari - Padova sono intervenuti mister Fabio Caserta e l’attaccante Leonardo Cerri, autore del gol vittoria. Una vittoria che fa morale: sul gioco e sull’identità c’è ancora tanto da lavorare, poiché i biancorossi, quest’oggi, non hanno convinto pienamente.

La vittoria, alla vigilia, era l’unico risultato da ottenere, e così è stato. “È un gol che sa di liberazione, per me e per la squadra. Siamo con il mister e siamo perfettamente consapevoli del momento di difficoltà. Dedico il gol a me stesso: in questo periodo l’ho cercato e l’ho trovato”. L’abbraccio a fine gara dei calciatori nei confronti di mister Caserta certifica l’unione del gruppo in questo momento complicato. Cerri ha evitato l’ennesima delusione. Ora arriva la sosta, e sicuramente ci sarà tempo per sistemare tutti gli aspetti su cui c’è ancora da lavorare. “Sono orgoglioso di essere qui. Accetto tutte le critiche. Ora godiamoci la vittoria, al di là di tutto. Se avessi percepito meno fiducia da parte della società, me ne sarei accorto”, ha dichiarato mister Caserta".

Sulla partita: “Non sono contento della prestazione, ma oggi contava solo la vittoria. Ho detto ai ragazzi che la strada è lunga e che non abbiamo ancora fatto nulla”. Per mister Fabio Caserta, dunque, arriva la prima vittoria stagionale, e sicuramente potrà tirare un sospiro di sollievo – lui, come un po’ tutti i tifosi. Con la sosta, il tempo dovrà essere sfruttato al meglio per trovare un assetto definitivo per gli undici in campo.