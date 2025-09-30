Team Altamura vs Potenza, Mangia: "Due squadre con idee di gioco"

Il Team Altamura, domenica alle 17:30, è atteso da un match cruciale al Tonino D'Angelo contro il Potenza. Per i murgiani sarà il banco di prova per dare continuità ad un buon momento di forma contro un avversario che ha raccolto solo tre punti lontano dallo stadio Alfredo Viviani. Mister Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza pre gara.

"Ogni partita è impegnativa. Il Potenza è un'ottima squadra, ha un'idea chiara sia in fase di possesso che non. Ha cambiato qualcosa nell'ultimo periodo. Presenta una squadra di qualità e con calciatori che si conoscono bene e questo è sicuramente un vantaggio. Sono contento dei miei ragazzi, non è mancato l'atteggiamento in questo periodo, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare partita dopo partita".

La redazione di IamCalcio Bari ha posto la sua domanda al mister: "Il Potenza è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco e vorrà invertire il trend in trasferta. Il Team cerca di gestire bene il possesso e il controllo della partita. Cosa si aspetta dal match e in quale condizione fisica si presenta la squadra all'appuntamento? Mi aspetto un match fra due squadre che proveranno a superarsi. Abbiamo entrambe delle idee chiare di gioco. Le difficoltà potrebbero esserci e, dunque, cercheremo di portare la gara dalla nostra". Appuntamento al Tonino D'Angelo per l'ottava giornata del campionato di Serie C.