Il Lecce passa al Tardini Sottil firma l'exploit nel primo tempo

Una conclusione di Sottil dalla sinistra decide la sfida del Tardini e permette al Lecce di conquistare la prima vittoria in campionato. Il Parma viene cosi punito al 38' dai salentini e raggiunto in classifica dalla stessa squadra di DI Francesco a quota 5. I crociati ci provano con Bernabè al 4' e Cutrone al 27' mandando sul fondo. Il Lecce si affaccia al 32' con la conclusione di Berisha deviata in angolo da Suzuki. Sei minuti dopo la rete che decide la partita. Sottil dalla sinistra fa partire dalla sinistra un destro a giro che attraversa tutta l'area di rigore e termina alla sinistra dell'estremo difensore di casa. Poi Suzuki è bravo a sbarrare la strada a Pierotti ad un minuto dalla fine della prima frazione, mentre Falcone si oppone al terzo di recupero su Britschghi. Ad inizio ripresa tra il 52' e il 54' i ducali provano a raddrizzare la gara con Cutrone e Delprato non trovando la porta. Ancora Cutrone mette fuori al 75' su cross di Lovik. Nella recupero Falcone vola in angolo su Delprato al 92' e Benedyczak stacca al 93' sul fondo a due passi.