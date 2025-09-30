Bari vs Padova, Cerri regala la prima vittoria: 2-1 al San Nicola

Finalmente. Il Bari si scrolla di dosso un grande peso e vince, seppur a fatica, la sua prima gara del campionato. È mancata, ancora una volta, una chiara identità di gioco, ma al termine dei novanta minuti è arrivata la vittoria, sono arrivati i tre punti. Ancora fischi al termine della gara, con qualche timido applauso e incitamento alla squadra, apparsa spenta e priva di trame di gioco significative. Tanta imprecisione nel primo tempo, al cospetto di un Padova ordinato nel palleggio e nelle ripartenze.

Ci prova subito Antonucci; al 12’ è Meroni ad andare vicino al vantaggio, ma il suo colpo di testa su calcio d’angolo finisce alto. Prima frazione che, ancora una volta, si conferma volto incolore di questo Bari. Nel secondo tempo arrivano subito due cambi: fuori Gytkjaer e Burgio, dentro Moncini e Dorval. Si prova a cambiare il canovaccio della gara, ma a trovare il vantaggio è il Padova con Bortolussi — terzo gol in campionato per il classe '96 — che approfitta di una dormita dei due centrali biancorossi. Caserta rimescola le carte: dentro Cerri per dare sostanza al reparto offensivo, e anche Pereiro. Al 70’ l’episodio che cambia il match: trattenuta in area di Capelli ai danni di Moncini, calcio di rigore e trasformazione del numero 11, che porta a tre le reti in campionato. Nell’occasione, il numero 17 viene espulso e il Padova resta in dieci per la parte finale della gara. Il Bari cerca di approfittare della superiorità numerica e si riversa completamente nella metà campo degli uomini di mister Andreoletti. All’80’ ci prova Verreth dal limite dell’area, e dopo quattro minuti un cross preciso trova Cerri, che porta in vantaggio i padroni di casa.

Minuti finali di gestione e prima vittoria in campionato. I tre punti rappresentano una liberazione, sia per i tifosi che per la squadra. Si sa: vincere aiuta a vincere. E se il problema di questa squadra è mentale, è arrivato il momento di sbloccarsi definitivamente dalla prossima gara, dando valore alla rimonta di questo pomeriggio al San Nicola.