Latina-Benevento 1-0, Ekuban frena la corsa della Strega

C’è troppa incostanza in questo Benevento. Ad una vittoria convincente in casa segue una prestazione sottotono in trasferta. L’impraticabilità del terreno di gioco del ‘ Francioni’ non ha certamente aiutato, ma questa non può essere una giustificazione per una squadra che ha l'obiettivo di vincere il campionato. Proprio in partite sporche come questa bisogna trovare un’alternativa, un modo di affrontare il match diverso rispetto a quando la Strega gioca tra le mura amiche del ‘Vigorito’.

Primo tempo : Il primo tempo non vede particolari sussulti. La truppa di Auteri commette qualche errore in fase difensiva, alcuni falli evitabili, ma le occasioni da gol non mancano. La prima capita sui piedi di Lamesta, il quale riceve palla sulla destra da Salvemini, ma l’esterno giallorosso tira male e non sfrutta l’occasione. Poco dopo ci prova Manconi con un cross verso Salvemini che però manca l’aggancio. Una prima frazione di gioco che non regala emozioni.

Secondo Tempo: Nella ripresa la musica cambia. Il Benevento mostra più determinazione. Ci prova Borghini dalla distanza, Mastrantonio respinge con i pugni e allontana il pericolo. Al 60' Mehic serve benissimo Salvemini che da solo a tu per tu con Mastrantonio calcia addosso all’estremo difensore pontino.

Al 64’ arriva il gol che cambia la partita. Cross di Ercolano che sfrutta un errore di Pierozzi, nessun difensore del Benevento salta, lo fa però Ekuban che di incornata beffa l'incolpevole Vannucchi. Latina avanti e gara che si complica non di poco per i giallorossi. Due minuti dopo è di nuovo Ekuban a sfiorare il raddoppio e la doppietta ma questa volta Vannucchi neutralizza la conclusione ravvicinata dell’attaccante ghanese.

Degno di nota è l’episodio che coinvolge Maita e Mignani. Il capitano del Benevento tenta un’incursione in area, cadendo a terra in area per un presunto contatto con Hergheligiu. La palla capita tra i piedi del neo entrato Mignani ( alla sua prima presenza in giallorosso) che si fa ipnotizzare da Mastrantonio. Il Benevento decide comunque di giocarsi la carta del FVS per il contatto tra Maita ed Hergheligiu, ma il direttore di gara non concede il penalty.

Si chiude così la partita, Alessandro Bruno supera il suo maestro Auteri e rimedia 3 punti importanti. Un Benevento cambiato rispetto a quello visto la settimana scorsa contro il Trapani e gli interrogativi sono tanti.

Domenica la Salernitana scenderà in campo contro la Cavese all’Arechi e ha l'opportunità di allungare sui sanniti.

Latina : ( 3-5-2) : Mastrantonio, Calabrese, Marenco, Parodi, Ercolano( 70 st Pace), Ciko, Hergheligiu ( 87 st De Ciancio), Riccardi ( 79 st Pellitteri), Porro, Ekuban ( 79 st Fasan), Parigi

A disp: Basti, Iosa, Dutu, Farneti, Vona, Di Giovannantonio, Pannitteri, Quieto, Scravaglieri

All: Bruno

Benevento ( 3-4-3): Vannucchi; Saio; Ceresoli; Borghini ;Ricci ( 79 st Carfora) Mehic; Maita; Pierozzi; Salvemini( 85 st Tumminello);Manconi ( 61 st Mignani);Lamesta ( 85 st Della Morte)

A disp: Russo, Suppa, Romano, Scognamillo, Prisco, Sena, Rillo, Talia, Cantisani.

All: Auteri

Marcatori : 64 st Ekuban (LT)

Arbitro: Alessandro Cassano, Saronno ; Assistenti: Federico Mezzalira di Varese ; Quarto ufficiale: Alessandro Colelli di Ostia Lido; operatore FVS: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale

Note: Ammoniti : 23 pt Ricci ( BN), 68 st Ercolano ( LT), 79 st Parigi (LT)