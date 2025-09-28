Team Altamura, il punto della situazione per il programma ilDot

La redazione di IamCalcio Bari è intervenuta nel corso del programma ilDot di Valentina Mitidieri. Si è analizzato il momento in casa Team Altamura, analizzando il match precedente a Latina, proiettandosi a quello successivo, al Tonino D'Angelo contro il Potenza.

"La continuità è certificata dai cinque risultati utili consecutivi. Bisogna ammettere che i quattro pareggi possono andar stretti a un Team Altamura che ha dimostrato di gestire bene il pallone e di avere una chiara identità di gioco nel corso della partita. Il match contro il Latina ha portato un punto che, a mio parere, vale una vittoria. Il Latina ha interpretato bene la gara, nel secondo tempo ha costretto Viola a diversi interventi, forse il Team ha pagato la stanchezza dopo tre partite in sette giorni. Non era semplice andare a Monopoli a fare risultato con un'ottima prestazione, considerando il turno precedente contro questo Trapani".

In vista della gara contro il Potenza - "Il Potenza vorrà dare continuità alla vittoria contro l'Atalanta U23. Sicuramente sarà un match importante, i lucani proveranno a giocare la partita contro un Team abituato a mantenere il palleggio. Mangia ha le idee chiare. Con il tempo cercherà di dare un'impronta alla squadra. Tuttavia, possiamo dire che al momento questa impronta è visibile, manca forse più cinismo".

L'aspetto da migliorare è la concretezza sotto porta, il Team Altamura crea tanto ma, per la mole di gioco che produce, concretizza poco. La strada è tracciata ed è quello che conta, visto che siamo alla settima giornata e manca ancora tanto. L'identità c'è, il gruppo anche. Questi ultimi rappresentano la base di una squadra. Se nel corso delle partite arriveranno punti e risultati, a salvezza raggiunta, si potranno rimescolare le carte. Il materiale c'è, non manca e, dunque, vedremo quali saranno i verdetti dal campo.