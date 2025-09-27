Albinoleffe-Novara 3-2, azzurri rimontati e sconfitti

Il Novara esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo dell’Albinoleffe, gli azzurri avanti due a zero dopo sette minuti perdono tre a due e precipitano in zona play-off. Ancora una volta un rosso nel primo tempo per la formazione di Zanchetta che perde Arboscello dopo mezzora di gioco per un ingenuo doppio giallo; ora contro la Triestina al “Piola” sarà una sfida cruciale per il futuro di Ranieri e compagni.

Il grande inizio del Novara è rovinato dal rosso di Arboscello Grande inizio per il Novara, al 4’ Ranieri serve in profondità Agyemang, sponda per Da Graca che supera Di Chiara per il vantaggio azzurro, al 7’ Donadio serve Collodel che con un gran destro sotto l’incrocio confeziona il raddoppio della formazione di Zanchetta. L’Albinoffe rientra in partita con Lombardi che su assist di Sali batte Boseggia, il match gira attorno alla mezzora del primo tempo quando Arboscello nello spazio di due minuti riceve due cartellini gialli, il primo tempo termina due a uno per il Novara.

La rimonta dei locali apre la crisi azzurra L’Albinoleffe preme alla ricerca del pari ma il Novara si difende con ordine, al 29’ arriva però il pareggio dei padroni di casa con un gran sinistro di Lombardi, doppietta del numero otto di casa. Al 42’ ci prova De Paoli ma Boseggia blocca a terra, è il preludio del gol del tre a due che arriva al novantesimo, Gusu crossa per Sarr che al primo pallone toccato anticipa la difesa azzurra e sigla la rete decisiva.

ALBINOLEFFE-NOVARA 3-2

Marcatori: 4’Da Graca (N), 7’Collodel (N), 17’Lombardi (A), 29’st Lombardi (A), 45’st Sarr (A).

Albinoleffe: Di Chiara, Potop, Mandelli (33’st Astrologo), Lombardi, Sali (38’st Sarr), Parlati (20’st De Paoli), Ambrosini, Sottini (1’st Svidercoschi), Gusu, Baroni, Lupinetti. All. Lopez

Novara: Boseggia, Bertoncini, Lorenzini, Khailoti, Valdesi (15’st D’Alessio), Ranieri, Collodel, Arboscello, Agyemang, Donadio (41’st Dell’Erba), Da Graca (15’st Perini). All. Zanchetta

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: Corner 9-3. Ammoniti Ambrosini e Potop per l’Albinoleffe, Arboscello per il Novara. Espulso Arboscello al 31’ del primo tempo per somma di ammonizioni.