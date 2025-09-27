Latina vs Team Altamura, Mangia: "Mi porto a casa la continuità"

Nel post partita di Latina - Team Altamura, mister Devis Mangia è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, commentando il pareggio esterno. "Mi porto a casa la continuità, la squadra si è dimostrata attenta, forse abbiamo avuto più possesso non finalizzato. E' la terza gara in sette giorni, non ho voluto fare tantissime rotazioni. Mancava Rosafio che è in grado di dare alternative importanti nel corso della gara. Non vorrei parlare dei singoli, però in queste gare bloccate, possono dare imprevedibilità".

Mister Mangia vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari e lo fa attraverso l'atteggiamento di continuità che i suoi ragazzi hanno inanellato da cinque match dopo le cadute nelle prime gare di campionato. Non è stato semplice affrontare tre gare impegnative tra cui due trasferte in sette gare e, dunque, ci sentiamo di dire che è un punto guadagnato piuttosto che due punti persi. Il Latina è una squadra esperta, di categoria, e giocava davanti al proprio pubblico. La squadra allenata da mister Bruno doveva riscattare un trend negativo tra le mura amiche e dare continuità alla vittoria contro la Cavese, nel turno infrasettimanale. A conti fatti, il punteggio rispecchia quello visto in campo, grazie anche alle parate decisive di Viola su tre occasioni create dal Latina.

"Mi aspettavo questo atteggiamento dal Latina. Abbiamo fatto un primo tempo a buona intensità, ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo siamo calati nonostante la partita sia stata bloccata a lunghi tratti. Le pericolosità arrivavano da situazioni di palla inattiva". Il prossimo impegno sarà al Tonino D'Angelo, domenica cinque ottobre, contro un Potenza vittorioso, quest'oggi, in casa con l'Atalanta U23, riscattando la sconfitta di Siracusa nel precedente turno.