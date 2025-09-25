Bari vs Sampdoria, Caserta: "Dobbiamo ritrovare fiducia"

Nel post partita di Bari - Sampdoria, mister Caserta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa, analizzando il momento, dopo il pareggio interno. "In questo momento stiamo avendo delle difficoltà oggettive. Dobbiamo pensare a lavorare con più intensità e, soprattutto, in questi momenti dobbiamo dare di più. I risultati contano e, dunque, penso che i fischi dei tifosi siano meritati a fine gara. Abbiamo fatto qualche passo indietro dopo le prestazioni contro Venezia e Monza. Quando prendi goal e non arrivano i risultati puoi perdere le proprie certezze. Oggi, la Sampdoria ha cercato di metterci in difficoltà con i lanci lunghi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare l'intensità nel gioco". Il mister ha messo in luce un tema importante: la difficoltà oggettiva dovuta anche alla paura di non ottenere punti nonostante l'impegno dei ragazzi nel corso della settimana. "Per ottenere le vittorie bisogna pedalare, forse in questo momento lo stiamo facendo male. Credo che, al di là di un discorso tattico, dobbiamo recuperare sotto l'aspetto mentale", risulta la dichiarazione - emblema del momento. La stagione è lunga, basta un episodio per sbloccarla: vincere e dopo convincere. La priorità, adesso, è portare a casa il più presto possibile i tre punti.