Monopoli vs Cavese, Colombo: "Mi aspetto una grande battaglia"

Dopo il pareggio interno, nel turno infrasettimanale, contro il Team Altamura, il Monopoli si appresta ad affrontare la seconda gara consecutiva tra le mura amiche del Veneziani. L'avversario è una Cavese in difficoltà, a caccia di punti per dare una svolta a questo inizio di stagione. E' presto parlare nel concreto di obiettivi, ma per i biancoverdi sarà un match importante per allungare la classifica e mantenere il passo delle prime della classe, dopo il risultato dello scorso anno, servirà dare continuità e provare a piazzarsi in un posto playoff.

"Dobbiamo tenere presente due aspetti: il recupero degli infortunati che lavorano per esserci nel match di domani e l'altro aspetto è il minutaggio in una settimana molto corta con tre partite in sette giorni, quindi l'obiettivo è trovare l'undici che ci possa dare garanzie. Mi aspetto una Cavese con un atteggiamento propositivo a voler far punti considerando la situazione delicata di classifica. Dobbiamo far leva su una serenità diversa rispetto a loro e, dunque, mi aspetto una grande battaglia. Ho sempre visto una Cavese dinamica, con grande capacità di lottare anche quando è uscita sconfitta dal campo. Venderanno cara la pelle, dobbiamo portare rispetto. Sappiamo che possono metterci in difficoltà e, dunque, dobbiamo prepararla nel migliore dei modi".