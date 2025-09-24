Latina vs Team Altamura, Mangia: "Affrontiamo una squadra solida"

Allo stadio Domenico Francioni di Latina, la squadra di mister Alessandro Bruno attenderà il Team Altamura per la gara valida la settima giornata del campionato di Serie C, domenica 28 settembre alle ore 17:30. Devis Mangia può ritenersi soddisfatto dopo quattro risultati utili consecutivi, in ultimo il pareggio del Veneziani contro il Monopoli, soprattutto lato atteggiamento e prestazione offerta dalla squadra. I calciatori hanno acquisito sicurezza nella gestione del possesso e delle varie situazioni del match. Da sottolineare, la reazione al goal di Tirelli proprio nel turno infrasettimanale. Tuttavia, come ha evidenziato lo stesso tecnico ci sarà tanto lavoro da fare e, soprattutto, essere più cinici sotto porta. Al momento, si prospetta un match alla pari, almeno da pronostico, osservando lo stato di forma di entrambe e la voglia di far punti per allungare una classifica corta.

Mister Devis Mangia ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia. Nelle precedenti gare c'è stato un pò di rammarico per le occasioni create e non concretizzate e, in alcune circostanze, il pareggio poteva anche risultare stretto. ""Prendo gli aspetti positivi di queste gare, il nostro è un percorso di crescita. Dobbiamo solo continuare a lavorare e camminare su questa strada". L'aspetto positivo di cui parla il mister è l'atteggiamento mostrato in tutte le gare. "La partita contro il Latina è una partita difficile, come tutte le altre del resto. E' un girone dove non ci sono partite semplici. Stiamo monitorando tutti i recuperi ed a ridosso del match farò le mie valutazioni per l'undici di partenza", ha aggiunto, parlando del match. "Possiamo migliorare su tutti i punti di vista. Sappiamo che possiamo migliorare sempre in qualcosa su tutte le fasi di gioco".

Il messaggio del mister è stato chiaro: mantenere la lucidità e portare in campo le proprie idee di gioco, gestire la stanchezza, aspetto da non sottovalutare, dato che il match contro il Latina è il terzo in una settimana. Dunque, la redazione di IamCalcio Bari ha evidenziato questo aspetto, chiedendo al mister dell'ambiente che troverà a Latina, contro una squadra reduce dalla vittoria nell'infrasettimanale ma da due sconfitte interne consecutive. La risposta di mister Mangia: "Penso che sia molto indicativa l'ultima gara vinta con la Cavese. Hanno cambiato qualcosa, sono una squadra solida. Presentano delle individualità importanti nella rosa. Prendo come riferimento l'ultima gara, sarà una gara complessa. Dobbiamo continuare sullo stesso livello di prestazione delle ultime settimane ed alzare il livello".