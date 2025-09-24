Bari vs Sampdoria, Caserta: "Dobbiamo essere pratici"

Siamo alla vigilia del match valido per il quinto turno di Serie B che mette di fronte Bari e Sampdoria, in una sfida delicatissima al San Nicola. Le due squadre arrivano da un inizio di stagione al di sotto delle proprie aspettative, sia per un motivo che per un altro. Il Bari, come abbiamo affrontato nella chiacchierata con Alessio D'Errico, ospite della rubrica Dietro La Linea, è stato penalizzato oggettivamente da un calendario complicato in queste prime quattro gare di campionato mentre i blucerchiati stazionano nell'ultimo posto della graduatoria e cercheranno una scossa per smuovere una situazione.

Fabio Caserta, alla vigilia della partita, ha tenuto la consueta conferenza stampa. "Dobbiamo migliorare nella fase difensiva ed essere più fluidi nelle giocate", al di là dei possibili cambi tattici, il mister chiede semplicità nelle giocate e più cinismo. "Domani deciderò come impostare la squadra in campo dall'inizio, Gytkjær sta bene e potrebbe partire dal primo minuto, Antonucci fa passi avanti nella preparazione. La Sampdoria è un avversario temibile anche se non è partito nel migliore dei modi, bisogna essere pratici e sfruttare le giocate nei momenti della partita. Cerchiamo sempre di dare il massimo per ottenere i tre punti". Dunque il focus del mister si concentra soprattutto sull'attenzione della squadra nei diversi momenti della gara, fondamentale capirli per ottenere sempre il massimo dal momento.

Appuntamento, dunque, al San Nicola alle ore 19:30 per il match Bari - Sampdoria, fondamentale per il morale e per la classifica. Occorrerà riconquistare la fiducia dei propri tifosi, proprio come qualche settimana fa quando i biancorossi uscirono tra gli applausi dei sostenitori dopo l'ottimo pareggio, e aggiungiamo convincente, contro il Monza.