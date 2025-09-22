Monopoli vs Team Altamura, finisce in parità al Veneziani

Finisce in parità il derby pugliese valido per il sesto turno di Serie C: Ortisi risponde a Tirelli. Buone risposte per i biancorossi che escono indenni da una trasferta ostica, per Colombo c'è un pizzico di amarezza per non aver gestito al meglio il vantaggio arrivato al quinto minuto della ripresa e per aver concesso troppo campo ai murgiani subito dopo il goal di Tirelli. Tuttavia, nel complesso, prosegue il buono stato di forma per entrambe, un punto a testa e piccolo passo in avanti in classifica.

Nei primi dieci minuti di gara il match è aperto, ci prova subito Florio, risponde Tirelli con una girata. Il Team Altamura mantiene alto il proprio baricentro, cercando spesso la prima pressione in fase di non possesso, concedendo poco ai biancoverdi. L'undici di Mangia provano la giocata lunga verso Curcio con tante verticalizzazioni, senza troppo successo. L'undici di Colombo gioca spesso sugli esterni, mentre in mezzo al campo prova a metterla sul piano fisico e dell'intensità. Nel finale dei primi quarantacinque minuti di gara, la grande chance per i padroni di casa: cross basso di Imputato, Piccinini ben piazzato in area di rigore, sciupa un rigore in movimento. Nel secondo tempo, stesso copione iniziale nei primi dieci, questa volta arrivano i due goal, da una parte e dall'altra: al 5' è Tirelli a fare esplodere di gioia il Veneziani, all'8' grande reazione dei biancorossi e pareggio di Ortisi da posizione defilata (l'impressione è stata che lo stesso calciatore volesse crossare e il suo tentativo si fosse trasformato in una traiettoria in grado si spiazzare completamente Piana). Cambi decisivi: proprio nella ripresa, mister Devis Mangia ha optato per l'ingresso in campo di Ortisi che ha ripagato con il goal del pareggio. Grande carattere per il Team Altamura dopo essere andati sotto nel punteggio, fuori casa, contro una squadra quotata del girone. Aspetto per nulla scontato. La partita prosegue sul piano agonistico e dell'intensità, risultato finale di parità, giusto per quello che si è visto in campo.

I murgiani, nel prossimo turno, saranno impegnati nella trasferta di Latina, mentre il Monopoli giocheranno sempre in casa contro la Cavese. L'obiettivo a breve termine sarà quello di proseguire l'ottimo momento sia nelle prestazioni che nei risultati, per smuovere sempre di più la classifica.