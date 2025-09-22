Il Parma supera lo Spezia ai rigori Ordonez regala gli ottavi

È Ordonez a regalare gli ottavi di finale di Coppa Italia al Parma. La squadra ducale, che troverà il Bologna, in un derby tutto emiliano, ha superato solo ai calci di rigore lo Spezia dopo il 2-2 nei 90'. I crociati sbloccano la gara al 26' con Britschghi che insacca si piatto sugli sviluppi di calcio d'angolo. I liguri peroʻ trovano il lari al 44' con Aurelio su un traversone dalla destra. Ma al primo minuto di recupero il bomber di coppa Pellegrino di testa realizza su una palla rimessa in mezzo da Benedyczak. Nella ripresa la squadra di Cuesta resta in dieci per il rosso diretto a Plicco al 77' per una brutta entrata su Candela. Così lo Spezia all'82' perviene al pari con Lapadula. Ai rigori il Parma è più preciso e all'ultimo tiro Ordonez manda i suoi al turno successivo.