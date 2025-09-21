Dietro La Linea - Flavio Insalata per Monopoli vs Team Altamura

Per l'approfondimento Dietro La Linea di IamCalcio Bari, Flavio Insalata, giornalista per Antenna Sud, ai nostri microfoni ha analizzato il derby pugliese Monopoli - Team Altamura valido per il sesto turno di Serie C. La gara si preannuncia interessante soprattutto per lo stato di forma di entrambe le squadre: la compagine guidata da mister Alberto Colombo cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Audace Cerignola e Latina mentre l'undici di Devis Mangia vuole proseguire l'ottimo momento cercando di uscire indenne dall'ostica trasferta infrasettimanale, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo dopo la vittoria al fotofinish con la Cavese, il pari esterno con l'Atalanta U23 e il secondo pareggio consecutivo - stretto, aggiungiamo - con il quotato Trapani di questo inizio di campionato.

Due vittorie consecutive, primo derby della stagione vinto dal Monopoli, due turni fa con l'Audace Cerignola, adesso arriva il Team Altamura di Devis Mangia, imbattuto da tre gare di fila. Cosa si aspetta dalla partita, tra due squadre in forma?

Mi aspetto una partita molto tattica perché i due allenatori sono molto bravi tatticamente nell'impostare le partite, vedi la vittoria del Monopoli con il Latina nonostante buona parte della gara è stata giocata in inferiorità numerica, vedi il buon pareggio del Team Altamura con il Trapani, reduce da un ottimo inizio di stagione. Colombo e Mangia fanno della loro preparazione uno dei punti forti e mi aspetto una gara in cui entrambe le squadre studino bene l'avversario. Tuttavia, questa caratteristica potrebbe essere una chiave per vedere una partita con pochi goal, magari mi smentiscono. L'impressione è che siano due squadre difensive, attente a non prendere passivi. Lo certificano i numeri, eccezion fatta per quella partita persa dal Team Altamura, in casa, con il Crotone per quattro reti a zero. Per il resto mister Mangia, da quella gara in poi, ha trovato la quadratura tattica alla squadra. Dunque, mi aspetto tanto equilibrio.

Domenica, al Tonino D'Angelo, si è visto il vero volto del Team Altamura, cercato e voluto dal mister dopo le prime uscite in campionato: bravo nel palleggio e nella costruzione dal basso, intenso nella pressione avversaria in fase di non possesso. Quali sono i maggiori pericoli che si aspetta dai biancorossi?

Attendo un Team Altamura meticoloso, in grado di chiudere tutti i varchi al Monopoli. Il Team ha dimostrato di essere una squadra brava a ripartire dopo l'ottima pressione in fase di non possesso e le individualità, di certo, non mancano: vedi i vari Rosafio, Curcio e tutti coloro con maggiore qualità presenti in rosa. L'alto tasso tecnico dei biancorossi potrebbe essere un'arma a disposizione di Mangia, che può fare affidamento alle giocate dei singoli. Tuttavia, aggiungiamoci anche l'esperienza dei calciatori citati nei campionati di Serie C.

L'obiettivo reale per entrambe? Presto per dirlo, ma se dovesse sbilanciarsi, in virtù di quello visto fino ad ora nel girone C?

L'obiettivo realistico sono i playoff per quanto riguarda il Monopoli. Non credo che gli uomini di Colombo abbiamo i mezzi di Salernitana, Benevento e Catania che, in questo momento, sembrano essere le favorite a primeggiare nella parte alta della classifica. Il Monopoli deve lavorare step by step, raggiungendo prima la salvezza e poi ambire ad un posto playoff. Per quanto riguarda il Team Altamura l'obiettivo primario deve essere la salvezza perchè avendo cambiato tanto in questa sessione di mercato, deve porre le basi per il futuro, salvarsi questo anno e poi, magari, fare meglio già dall'anno prossimo.