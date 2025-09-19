Team Altamura vs Trapani, ai microfoni mister Mangia e Silletti

Terminata in parità la gara valida per la quinta giornata di Serie C. Nel post partita, mister Devis Mangia ed Enrico Silletti hanno analizzato il punto conquistato al Tonino D'Angelo. La redazione di IamCalcio Bari ha evidenziato la grande prova dei biancorossi sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, l'appunto è stato fatto sul buon primo tempo in cui il Team ha gestito bene il pallone e sull'intensità nel secondo, chiedendo a mister Mangia se, la squadra vista quest'oggi, rappresenta quello che voleva e vorrebbe vedere per tutto il campionato.

La risposta del mister: "Sono soddisfatto della prova, penso che i ragazzi abbiano ancora margini di miglioramenti. Dobbiamo mantenere questi livelli, ci toglieremo sicuramente delle belle soddisfazioni. Oggi è una gara importante contro una squadra in un ottimo stato di forma". Parola a Silletti, presente in conferenza stampa. "Sicuramente sta crescendo il nostro stare insieme, lavoriamo sempre di più. Questa squadra è stata costruita in leggero ritardo, stiamo trovando il giusto feeling giorno dopo giorno. In fase difensiva stiamo crescendo anche grazie ai centrocampisti e agli attaccanti". La nostra redazione si è soffermata sull'ottima prova e, soprattutto, sulla gestione del bomber del Trapani, Francesco Grandolfo, annullato per tutto l'arco della gara. "Oggi l'abbiamo preparata bene, lavoriamo molto e cerchiamo di giocare alto. Anche nelle ultime uscite abbiamo giocato così. Tuttavia, credo che la crescita della fase difensiva dipenda anche dal lavoro che fanno i centrocampisti e gli attaccanti".