Benevento- Atalanta U23 2-0, trionfo importante per i sanniti

Nel giorno del compleanno di mister Auteri, il Benevento porta a casa un successo importantissimo trionfando per 2-0 sull'Atalanta U23 . Un compito non semplice per i giallorossi che però sono riusciti a contenere l'agonismo degli orobici e a riconfermare la grande prestazione di Siracusa. Una partita equilibrata da entrambe le parti, ma ciò che ha premiato i padroni di casa è stata la concretezza e la capacità di rendersi pericolosi negli ultimi metri.

Primo tempo: Entrambe le squadre partono agguerrite, ma al minuto 7 ci prova il Benevento con un tiro velenoso di Salvemini da fuori area che trova un Vismara attento a respingere in corner. Altro tentativo della Strega, con Maita che verticalizza sulla destra per Lamesta , il quale serve Manconi in area. L'attaccante lombardo si gira e tira, la sua conclusione però è debole e Vismara blocca con facilità.

Si fa viva l'Atalanta U23 al 18', con una conclusione al limite di Vavassori, Vannucchi salva in calcio d'angolo. Due minuti dopo arriva il gol del vantaggio dei giallorossi. Vismara sbaglia il passaggio a Colombo, ne approfitta Lamesta che anticipa il difensore orobico e mette in mezzo per un Manconi completamente solo che prima scarta l'estremo difensore degli ospiti e poi appoggia delicatamente in rete, mandando avanti i suoi. Cerca il pari l'Atalanta U23 al 30', con Cortinovis che si spinge con la palla a tu per tu con Vannucchi, ma il portiere giallorosso chiude la saracinesca ed evita il gol.

Ancora provvidenziale l'estremo difensore del Benevento che si fa trovare pronto su un'incursione di Ghislandi sul versante di sinistra. Sul finire della prima frazione di gioco, Salvemini riceve da Lamesta in area, tira a botta sicura ma è fondamentale l'intervento difensivo di Guerini che respinge con il corpo e manda in fallo laterale. All'intervallo il Benevento conduce per 1-0.

Secondo tempo: Nella ripresa entra in campo Plaia al posto di Guerini. Al 3 minuto di ripresa Pierozzi di sinistro ci prova, ma il suo tiro, complice la deviazione del neoentrato Plaia, si spegne sulla traversa e poi esce. Conclusione pericolosa di Lamesta al 52', la palla finisce a lato di poco. Raddoppio del Benevento al 54'. Nuova iniziativa di Lamesta che spinge sulla fascia destra , serve il pallone per Pierozzi che tira in porta, respinge Vismara e sulla ribattuta Salvemini si fa trovare pronto e insacca di testa. 2-0 il punteggio a favore della squadra di Auteri. La partita segue un ritmo piuttosto tranquillo, un sussulto si sente al 76' con una punizione dal limite di Lamesta, ma la conclusione finisce alta.

Termina così il match, vince ancora il Benevento, dopo il precedente successo contro il Siracusa. Per l'Atalanta seconda sconfitta di fila, entrambe in terra campana, prima a Salerno contro i granata e oggi a Benevento

Formazioni:

Benevento: ( 3-4-3): Vannucchi; Saio; Scognamillo; Ceresoli; Pierozzi; Prisco (63 st Mehic); Maita; Ricci; Salvemini( 81 st Tumminello); Manconi ( 74 st Della Morte); Lamesta (81 st Carfora)

A disp: Russo, Suppa, Borghini, Romano, Talia, Sena, Viscardi, Rillo, Tsingaras, Cantisani.

All: Auteri

Atalanta U23: ( 3-4-2-1): Vismara; Guerini(46 st Plaia); Berto; Comi; Bergonzi; Colombo; Pounga (59 st Manzoni); Ghislandi; Cortinovis ( 72 st Misitano); Vavassori (59 st Papadopoulos); Cissé.

A disp .: Torriani, Sassi, Ricio, Tornaghi, Navarro, Levak, Idele, Lonardo, Camara.

All: Bocchetti

Arbitro: Bruno Spina di Barletta; assistenti: Federico Linari di Firenze e Michele Fracchiolla di Bari; quarto ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1. Operatore FVS : Luca Chianese di Napoli

Tabellino: Manconi 20 pt (BN). Salvemini 54 st (BN)

Note: Ammoniti : Saio 4 pt (BN) Bergonzi 43 pt (ATA) Berto 75 st ( ATA) Papadopoulos 89 st ( ATA)

Corner : 3-4

Tiri in porta : 5-4