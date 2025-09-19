Cremonese e Parma non si fanno male Allo Zini finisce 0-0

Si conclude con un nulla di fatto la sfida salvezza tra Cremonese e Parma. Termina a reti bianche difatti la gara della quarta giornata allo Zini. Per i lombardi è anche la seconda gara di fila senza subire di gol. Mentre per i ducali è la seconda consecutiva e la terza in questi primi 360' senza andare a segno. Nella prima frazione da segnalare il palo colpito di testa da Pellegrino al 9'. Nella seconda parte di gara Bernabè impegna Audero in angolo al 56' e la Cremonese va vicina all'eurogol dell'ex Vazquez che costringe Suzuki alla deviazione in angolo.