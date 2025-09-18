Team Altamura vs Trapani, le formazioni ufficiali
Mancano pochi minuti al quinto turno di Serie C, ecco le formazioni ufficiali del Team Altamura e del Trapani.
Devis Mangia schiera: 22 Viola, 4 Dipinto, 7 Rosafio, 10 Curcio, 13 Poli, 14 Simone, 16 Grande, 18 Silletti, 21 Mogentale, 30 Nazzaro, 32 Lepore
Salvatore Aronica risponde: 12 Galeotti, 5 Stramaccioni, 8 Celeghin, 9 Vasquez, 11 Ciuferri, 13 Salines, 26 Kirwan, 31 Pirrello, 33 Benedetti, 39 Grandolfo, 47 Di Noia
Appuntamento tra poco dal Tonino D'Angelo di Altamura.
|Comparazione Quote
|1
|X
|2
|1.78
|3.34
|4.22
|1.78
|3.34
|4.22