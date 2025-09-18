Dietro La Linea - Valentina Mitidieri per Team Altamura vs Trapani

Per l'approfondimento Dietro La Linea di IamCalcio Bari, Valentina Mitidieri, giornalista e conduttrice sportiva de ildot.it e del format ideato Zona C, ai nostri microfoni ha analizzato il pre gara Team Altamura - Trapani, un match che si preannuncia scoppiettante soprattutto per lo stato di forma di entrambe. La compagine di Devis Mangia arriva da due risultati utili consecutivi, la vittoria casalinga al fotofinish con la Cavese tra le mura amiche e l'ottimo pareggio a domicilio con l'Atalanta U23. Dall'altra, mister Aronica ha ottenuto un pari e tre di fila, segnando dieci reti e subendone soltanto una. I granata si presentano al Tonino D'Angelo con i favori del pronostico, considerando i numeri.

Con Valentina Mitidieri ci siamo concentrati sull'avversario del Team Altamura, il Trapani. Ecco l'analisi.

Se non ci fosse stata la penalizzazione, il Trapani sarebbe seconda in classifica di Serie C del Girone C. Come arriva la squadra di mister Aronica?

Il Trapani di mister Aronica arriva all'appuntamento con il Team Altamura in un momento di grande fiducia e solidità. Nonostante la pesante penalizzazione di otto punti, la squadra ha reagito con carattere, inanellando tre vittorie consecutive e confermando un attacco prolifico trascinato da Grandolfo, sempre a segno nelle ultime uscite. La difesa ha trovato il giusto equilibrio, mentre il centrocampo, pur con qualche titubanza, sta crescendo di partita in partita. Se non ci fosse stata la penalizzazione, i granata sarebbero oggi secondi in classifica, a conferma di un rendimento da alta quota. La squadra si presenta quindi lanciata e in salute, pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Miglior differenza reti fino ad ora per il Trapani, cosa aspettarci in un match tra una squadra che si è ripresa dopo un inizio complicato, il Team Altamura, e una delle più in forma del girone?

Il Team Altamura vive un buon momento di forma, reduce dalla vittoria con la Cavese e dall'ultimo pareggio contro l’Atalanta U23. In entrambe le gare la squadra ha mostrato il giusto atteggiamento, lasciandosi alle spalle un avvio non brillante. Di fronte troverà un Trapani che ha collezionato tre vittorie e un pareggio nei primi quattro turni, vantando il secondo miglior attacco del girone con 10 reti all’attivo e la difesa meno battuta, colpita una sola volta. I granata hanno la necessità di continuare a vincere per ridurre il gap in classifica, mentre per l’Altamura servirà una prestazione pressoché perfetta.

Appuntamento, dunque, al Tonino D'Angelo di Altamura, fischio di inizio ore 15.