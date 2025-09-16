Palermo vs Bari, Le Douaron e Gomes decidono la gara

Il Bari cade per la seconda partita consecutiva, questa volta al Renzo Barbera al cospetto di un Palermo superiore nell'economia della gara. Gioia doppia, invece, per i rosanero che regalano la centesima vittoria in Serie B al suo allenatore, Pippo Inzaghi. Inoltre, la vittoria casalinga di questa sera porta Pohjanpalo e compagni in testa alla classifica in solitaria. La gara è stata decisa nel secondo tempo dai due cambi di Inzaghi: Le Douaron e Gomes, gli autori delle reti.

Pronti, via. La gara è intensa fin dalle prime battute. Castrovilli mette un ottimo pallone al centro dell'area di rigore, cercando Moncini, ma Pierozzi legge benissimo. Risponde poco dopo Pohjanpalo, lanciando il primo segnale al match. Sempre nei primi dieci minuti, il Palermo insiste, Ranocchia pennella per Brunori, che anticipa Dickmann ma trova un super Cerofolini, autore - l'ex portiere del Frosinone - di spunti salva-risultato. I due calciatori più attivi per mister Fabio Caserta sono Castrovilli e Moncini, quest'ultimo arriva sul cross del centrocampista biancorosso in maglia numero quattro ma non trova lo specchio della porta. Ci prova nuovamente il Palermo, ancora Cerofolini che si allunga e salva ancora il punteggio. Nel finale del primo tempo è Dickmann a coordinarsi ed andare vicino alla rete del vantaggio. Nel complesso, nei primi quarantacinque minuti di gioco, il Palermo mantiene il pallino del gioco mentre il Bari ci prova in ripartenza.

Nel secondo tempo si abbassano i ritmi, i rosanero si mantengono costantemente nella metà campo del Bari cercando la rete dell'uno a zero. Vantaggio che arriva al minuto '57, ma la posizione di Brunori è in fuorigioco. Eccole le mosse: dentro Christian Gytkjær e Pagano per il Bari, Le Douaron e Gomes per il Palermo. Le mosse di Inzaghi premiano, proprio i due subentrati firmano il cartellino negli ultimi quindici di gara, regalando la testa della classifica alla squadra siciliana. Una gara dominata nel gioco dal Palermo, nel secondo tempo il Bari ha abbassato il ritmo, ha contenuto meno il palleggio dei rosanero e sono apparsi stanchi in virtù della prima frazione giocata ad altissima intensità. Caserta è alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato, occasione rimandata a sabato prossimo, quando al San Nicola arriverà una Sampdoria in crisi.