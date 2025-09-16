Palermo vs Bari, le formazioni ufficiali: Castrovilli dal '1
Meno di dieci minuti al fischio di Palermo-Bari, valevole per il quarto turno del campionato di Serie B.
Ecco le formazioni ufficiali:
Palermo (3-4-2-1): Joronen, Ceccaroni, Bani, Pierozzi, Augello, Ranocchia, Segre, Gyasi, Palumbo, Brunori, Pohjanpaolo
Bari (4-3-3): Cerofolini, Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann, Verreth, Darboe, Braunoder, Castrovilli, Sibilli, Moncini
Alle ore 21 il fischio di inizio al Renzo Barbera di Palermo, arbitra Perenzoni di Rovereto.