Palermo vs Bari, Fabio Caserta: "Dobbiamo comportarci da squadra"

Conferenza stampa di Fabio Caserta, tecnico del Bari, prima del match valido per il quarto turno del campionato di Serie B che vedrà i biancorossi giocarsela con il Palermo al Renzo Barbera. L'obiettivo principale sarà quello di riscattare l'opaca prova di Modena e portare punti in classifica. La gara sarà piuttosto impegnativa, i rosanero di mister Pippo Inzaghi cercano il secondo successivo consecutivo dopo la trasferta di Bolzano. Dall'altra parte, il Bari deve ritornare ad essere quello visto con Venezia e Monza nonostante la condizione non proprio ottimale di alcuni calciatori fondamentali. In queste situazioni serve restare concentrati e buttare il cuore oltre l'ostacolo dando qualcosa in più in campo. Dove non arriva il gioco deve arrivarci la fame e la voglia di portare a casa i punti, al di là della prestazione, perché in questo momento serve costruire ma allo stesso tempo raccogliere per tracciare la strada verso obiettivi ambiziosi.

"Queste gare si preparano mettendo subito da parte il match di Modena" ha sottolineato mister Fabio Caserta. Inoltre, ha continuato: "E' una partita che si prepara da sé, perché giochi a Palermo contro una grandissima squadra. Bisogna concedere poco spazio ad una squadra piena di individualità interessanti. Bisogna essere bravi a comportarci da squadra in momenti di difficoltà, restare uniti e non perdere mai di vista l'obiettivo, limitando le occasioni per gli avversari".

Novità nei convocati, ci sarà anche Christian Gytkjær come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa: "Per noi è un calciatore fondamentale, si è allenato con la squadra e l'ha fatto bene. Vedremo se partirà dall'inizio oppure a partita in corso. E' a disposizione".