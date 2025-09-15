Dietro La Linea - Cettina Pellitteri ai microfoni per Palermo vs Bari

Per l'approfondimento Dietro La Linea di IamCalcio Bari, Cettina Pellitteri, giornalista per Azzurranews.it e RTA Radio, ai nostri microfoni ha analizzato il pre-gara della quarta giornata, Palermo-Bari al Renzo Barbera. I biancorossi partiranno sfavoriti, almeno sulla carta, ma la voglia di riscattarsi, in un match che si preannuncia divertente per le tante individualità in campo, dovrà sicuramente emergere, soprattutto dopo il tonfo sportivo a Modena contro i Canarini. Entriamo nel vivo dell'intervista e nella chiacchierata con Cettina Pellitteri.

Venerdì sera in un Renzo Barbera gremito il Palermo cercherà la seconda vittoria consecutiva contro un Bari completamente rivoluzionato. Quale è il vero volto della compagine biancorossa, quello visto con Venezia e Monza oppure della disfatta di Modena?

“In queste prime uscite il Bari ha mostrato due volti, intraprendente e coraggioso con Venezia e Monza, spento nella gara persa con il Modena. La compagine biancorossa da un lato ha mostrato di avere valide individualità, ha dato segnali di gioco in crescita, ma ha anche mostrato delle difficoltà a mantenere continuità e compattezza. Siamo però solo all’inizio del campionato, è chiaro che la squadra è in piena fase di costruzione e ha bisogno di tempo per trovare equilibrio, fiducia e una solidità mentale che può trasformare i buoni spunti in risultati concreti”.

Nel complesso, il Bari sarà una squadra in cerca di riscatto, quali sono i punti di forza della compagine di Caserta, secondo lei, e cosa segnalerebbe a mister Inzaghi?

“Inzaghi dovrà essere pronto a controllare gli esterni, limitare gli spazi per Moncini e soprattutto deve tenere conto della reazione emotiva del Bari che dopo una sconfitta pesante, vorrà assolutamente riscattarsi”.

Il Palermo è senza dubbio una squadra costruita per la promozione diretta, quale è il suo pensiero sulla rosa e su questo inizio di stagione?

“Il Palermo è stato costruito per competere fino in fondo per la promozione diretta, con una rosa importante e innesti di grande qualità che si stanno già facendo valere. L’inizio di stagione è positivo, con prestazioni solide sia in attacco che in difesa, ma il campionato di Serie B è lungo e insidioso e nessuna partita va sottovalutata. Bisogna procedere step by step, mantenendo alta la concentrazione e sfruttando ogni occasione per consolidare il cammino verso gli obiettivi stagionali”.

Segre a mio parere si sta rivelando imprescindibile per Inzaghi. Quali altri giocatori potranno essere determinanti da qui alla fine secondo lei?

“Segre si sta rivelando imprescindibile per Inzaghi grazie ai suoi inserimenti e al contributo sia in fase difensiva sia offensiva. I nuovi innesti come Palumbo e Augello assicurano equilibrio e spinta sulle fasce, mentre Gomes e Pohjanpalo portano dinamismo e fiuto del gol. Ma ci sarà bisogno di tutti perché il gioco di Inzaghi sotto il profilo dell’intensità è molto dispendioso, sarà dunque fondamentale che tutti i giocatori, anche chi parte dalla panchina, siano pronti a dare il loro contributo”.

Appuntamento, dunque, alle ore 21 di domani, venerdì 19 settembre dal Renzo Barbera di Palermo per il match valido il quarto turno di Serie B.