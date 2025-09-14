Filippo Lorenzini che qualcuno definirebbe come uno dei miei amati (calcisticamente parlando, sempre) con le sue parole pronunciate a caldo dopo l’amara seppur pareggiata partita contro la Pro Patria, esprime nella maniera più pulita e spontanea ciò che è oggettivamente la realtà del Novara FC.

“Una volta che siamo stati in 9 abbiamo avuto tre o quattro palle clamorose, stiamo facendo bene ma ci manca qualcosa. Dobbiamo continuare su questa strada perché solo così possiamo uscire da questo momento. Mi spiace perché sono state quattro partite in cui potevamo avere dieci punti e nessuno ci avrebbe tolto nulla. Però con la supremazia in campo ognuno vuole risolverla da solo e cercare la giocata decisiva, questo porta un po’ di confusione, dobbiamo lavorare anche su questo, non siamo riusciti a sbloccare, dobbiamo avere più calma”.

Quello che in psicologia viene chiamato Locus Of Control, teorizzato da Rotter (1954), non è altro che la tendenza ad attribuire le cause dei propri successi e insuccessi a fattori interni come lo sforzo profuso o a fattori esterni come la fortuna. Tradotto in termini semplici, ci spiega come mai, in situazioni problematiche, le persone possono decidere di impegnarsi per raggiungere quello che desiderano o al contrario, lasciare che le cose seguano il proprio corso. Nella sua pratica clinica Rotter osservò che alcune persone sembravano assolutamente fiduciose nella propria capacità di controllare gli eventi, mentre altre si consideravano in totale balia del destino. L’analisi delle cause alle quali le persone attribuiscono il successo o l’insuccesso delle proprie azioni risultano di fondamentale importanza per determinare l’atteggiamento che assumeranno nei riguardi dei vari compiti futuri. Da che parte sta Lorenzini? “Testa bassa e lavorare, stop”. E aggiunge il difensore azzurro: “Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo che abbiamo avuto tutte queste settimane e continuare a lavorare perché ci sono momenti in cui la palla non entra e purtroppo la colpa non la puoi dare a nessuno”.

Nel Locus Of Control le persone che tendono a percepirsi come i primi diretti responsabili di ciò che gli accade, rischiano di colpevolizzarsi eccessivamente perché pensano di essere loro stessi la primaria causa di quanto a loro è accaduto. Un eccessivo sbilanciamento di percezione in una direzione piuttosto che un’altra, può portare alla strutturazione di meccanismi psicologici disfunzionali che influenzano negativamente il nostro modo di percepire noi stessi in rapporto agli altri, al lavoro e alla nostra vita.

Tornando al Novara FC l’obiettivo prossimo su cui lavorare é il signor derby contro la Pro Vercelli ”Penso sia la partita giusta visto che siamo un po’ giù, penso sia la settimana giusta, dobbiamo ripartire subito”.

Su potenzialità, gambe, sudore e impegno si hanno pochi dubbi. È il collaudo di tutto ciò con il collettivo, - al di là della preziosa capacità individuale - la lucidità mentale e l’identità di squadra su cui nascono le più amare domande, proprio perché sono dinamiche a cui bisogna dedicare molto tempo per evolverle e che funzionano solo se le alchimie sono state azzeccate.