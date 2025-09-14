Valeri rinnova il contratto con il Parma fino al 2028 - I AM CALCIO ITALIA

Valeri rinnova il contratto con il Parma fino al 2028

Emanuele Valeri (ph Parma Calcio 1913)
Emanuele Valeri (ph Parma Calcio 1913)
ItaliaSerie A

Parma Calcio annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028.

Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con lo spirito gialloblu nel cuore. Un vero e proprio simbolo, un esempio per coloro che vogliono capire qual è il significato di Parma e di ciò che gli sta attorno: Emanuele ha colto in pochissimo tempo l’essenza dell’identità gialloblu, facendola propria e mettendola al servizio dei suoi giovani compagni, per aiutarli a crescere. Non ancora 27enne, ma con 40 presenze alle spalle in gialloblu, fra Serie A Enilive e Coppa Italia, portando con sé anche 2 gol nella massima serie (realizzati contro Venezia e Lecce nel 2024/25), l’esterno è stato titolare nei primi 4 match di questo avvio di stagione (tre in Serie A Enilive e una in Coppa Italia Frecciarossa): un percorso di crescita continua che fortifica la sua leadership in gialloblu.

Oggi tutto il Parma Calcio è orgoglioso che Emanuele continui a scrivere altre pagine di storia per il nostro Club e per i nostri tifosi!

La Redazione

Leggi altre notizie:PARMA Serie A
CremoneseCremonese - ParmaParma
4ª giornata - Serie A 2025 - 2026
Comparazione Quote1X2
IamBet2.613.303.04
William Hill2.503.002.90
Bet3652.453.202.88
Unibet2.483.202.85
1xBet2.613.303.04

Serie A

ClassificaRisultatiStatistiche