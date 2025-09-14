Parma, dopo Sensini è Brolin a far visita alla squadra a Collecchio

Allenamento al mattino per i gialloblu che hanno cominciato la preparazione in vista della partita contro la Cremonese, in programma domenica 21 settembre (ore 15:00).

Al Mutti Training Center di Collecchio, sul campo 1, sotto la direzione dell’allenatore Carlos Cuesta e dello staff tecnico, la squadra ha svolto attivazione fisica, trasformazione in campo e lavoro di forza, esercitazione tecnico-tattica e una partita a campo ridotto.

Dopo Roberto Néstor Sensini, un altro ospite speciale ha fatto visita alla squadra e all’allenatore Carlos Cuesta: Tomas Brolin, uno degli attaccanti iconici degli Anni 90, è arrivato al Mutti Training Center dove ha assistito all’allenamento della Prima Squadra Maschile, prima di fermarsi al termine della seduta per salutare l’allenatore e, in particolare, Jacob Ondrejka, suo connazionale che ha conosciuto di persona per la prima volta.

Il programma prevede una seduta di allenamento nella giornata di mercoledì 17 settembre.

DOMANI PRESENTAZIONE SQUADRA A COLLECCHIO

Da anni Collecchio rappresenta la “seconda casa” del Parma Calcio, ospitando al Mutti Training Center la quotidianità della Prima Squadra Maschile, del Settore Giovanile Maschile e del Club.

In questo legame profondo con il territorio e affiancandosi alle attività previste dal “Settembre Collecchiese”, si inserisce l’evento che vede coinvolta la Prima Squadra Maschile. Mercoledì 17 settembre, alle ore 17:30, la formazione gialloblu prenderà parte a una presentazione pensata per incontrare la comunità locale e condividere con le tifose e i tifosi di Collecchio l’avvio della nuova stagione. L’appuntamento si terrà al Centro Culturale “Villa Soragna”, all’interno del Parco “F. Nevicati”.

Accanto a calciatori, staff tecnico e dirigenti gialloblu, prenderanno parte all’iniziativa anche la Sindaca di Collecchio, Maristella Galli, e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Innovazione tecnologica, Tommaso Martinelli.

La serata sarà un momento di partecipazione e vicinanza, a conferma della volontà condivisa di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Parma Calcio e istituzioni locali. E con i tifosi gialloblu che al termine avranno la possibilità di conoscere ancora più da vicino alcuni campioni del Parma Calcio in un meet&greet dove potranno scattare foto, selfie e fare autografi. Un’occasione che ribadisce il forte legame tra Club e territorio.

