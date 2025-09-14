Effetto Butterfly: il calcio oltre il pallone [Audio]

L’effetto butterfly della “Teoria del caos” ci insegna che anche le piccole variazioni dello stato iniziale producono grandi cambiamenti a lungo termine, all’interno di un sistema. Ci sono dinamiche inizialmente non percepibili che hanno il merito, nel bene e nel male, di cambiare anche ciò che pensavamo eterno, immutabile, sicuro.

Ci sono momenti che meritano di essere narrati, quelli che ci tolgono il terreno sotto i piedi o che ci fanno toccare il cielo con un dito. Sono attimi da raccontare, pensieri da defaticare che si soffermano proprio su quell’istante che fa tutta la differenza. Un warm-up di parole che racconta e spinge ad approfondire quel battito e gli effetti che esso provoca.

Perché il calcio non è solo pallone. Il calcio è una dimensione che racchiude tutte le altre, è lo spazio che unisce, il tempo che scorre, le idee che galoppano, i rinculi come conseguenze. È ritmo, rabbia, sorrisi e lacrime.

Puoi ascoltare l’audio-articolo completo qui sotto.