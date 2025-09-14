Serie D, domani i recuperi Milan Futuro-Leon e San Marino-Termoli
La Serie D completa il programma della prima giornata. Domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 15, si giocheranno infatti i due recuperi rinviati a causa delle convocazioni in nazionale di alcuni calciatori.
Nel Girone B riflettori puntati sul confronto tra Milan Futuro e Leon, affidato alla direzione di Gallo di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Lo Chiatto e Sperati di Nichelino.
Nel Girone F spazio invece a San Marino-Termoli, con arbitro Volpi di La Spezia, assistenti Tosello di Castelfranco Veneto e Betello di San Donà di Piave.
Due sfide importanti per inaugurare definitivamente la nuova stagione del massimo campionato dilettantistico nazionale, attese con curiosità da tifosi e addetti ai lavori.