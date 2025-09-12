Sassuolo-Lazio 1-0, arrivano i primi punti stagionali

Arriva alla terza giornata la prima vittoria stagionale del Sassuolo. Una vittoria importante che muove finalmente la classifica, contro una squadra di livello, come quella di Maurizio Sarri.

Nella prima frazione di gioco i ritmi sono bassi, una partita che poteva girare male per i neroverdi alla mezz'ora quando viene sventolato un cartellino rosso a Vrancx per un brutto intervento su Rovella. L'arbitro però viene richiamato al VAR e cambia la sua decisione per un cartellino giallo.

Nella ripresa continua a regnare l’equilibrio, almeno fino al 70’ quando a sbloccare il risultato è Fadera, l'uomo che non ti aspetti che devia in rete un colpo di testa ravvicinato di Muhamerovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sotto di un gol la Lazio aumenta il ritmo e sfiora il pari al minuto 76' quando Muric compie una gran parata su Dia. Nel finale tanti falli e cartellini gialli, ma pochissimo gioco. Alla fine è il Sassuolo ad esultare che conquista i punti stagionali.