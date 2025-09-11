Pro Patria-Novara, Zanchetta ne convoca 23 - I AM CALCIO ITALIA

Pro Patria-Novara, Zanchetta ne convoca 23

Grave assenza quella di Alberti
Sono 23 i giocatori convocati da Zanchetta per il derby del Ticino odierno che vedrà il Novara opposto alla Pro Patria, ancora problemi in attacco dove a Morosini e Perini si aggiunge Alberti alla lista degli indisponibili.

PORTIERI: Boseggia, Raffaelli, Rossetti

DIFENSORI: Agyemang, Bertoncini, Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Faye, Lorenzini, Valdesi

CENTROCAMPISTI: Arboscello, Basso, Collodel, Cortese, Ledonne, Malaspina, Ranieri

ATTACCANTI: Da Graca, Donadio, Foti, Lanini

Marco Dho

