Gli orari della Pro Vercelli dall'ottava alla sedicesima

VercelliSerie C Girone A

Sono usciti gli orari dei match della Pro Vercelli dall'ottava alla sedicesima giornata, vediamo il dettaglio:

8° giornata: PRO VERCELLI – Dolomiti Bellunesi, domenica 5 ottobre alle ore 14:30

9° giornata: Trento – PRO VERCELLI, lunedì 13 ottobre alle ore 20:30

10° giornata: PRO VERCELLI – Giana Erminio, domenica 19 ottobre alle ore 17:30

11° giornata: PRO VERCELLI – Pergolettese, domenica 26 ottobre alle ore 14:30

12° giornata: Cittadella – PRO VERCELLI, domenica 2 novembre alle ore 14:30

13° giornata: PRO VERCELLI – Triestina, domenica 9 novembre alle ore 14:30

14° giornata: Lumezzane – PRO VERCELLI, sabato 15 novembre alle ore 17:30

15° giornata: PRO VERCELLI – Alcione Milano, sabato 22 novembre alle ore 14:30

16° giornata: Inter U23 – PRO VERCELLI, domenica 30 novembre alle ore 14:30

