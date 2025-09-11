Gli orari della Pro Vercelli dall'ottava alla sedicesima
Sono usciti gli orari dei match della Pro Vercelli dall'ottava alla sedicesima giornata, vediamo il dettaglio:
8° giornata: PRO VERCELLI – Dolomiti Bellunesi, domenica 5 ottobre alle ore 14:30
9° giornata: Trento – PRO VERCELLI, lunedì 13 ottobre alle ore 20:30
10° giornata: PRO VERCELLI – Giana Erminio, domenica 19 ottobre alle ore 17:30
11° giornata: PRO VERCELLI – Pergolettese, domenica 26 ottobre alle ore 14:30
12° giornata: Cittadella – PRO VERCELLI, domenica 2 novembre alle ore 14:30
13° giornata: PRO VERCELLI – Triestina, domenica 9 novembre alle ore 14:30
14° giornata: Lumezzane – PRO VERCELLI, sabato 15 novembre alle ore 17:30
15° giornata: PRO VERCELLI – Alcione Milano, sabato 22 novembre alle ore 14:30
16° giornata: Inter U23 – PRO VERCELLI, domenica 30 novembre alle ore 14:30