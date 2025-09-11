Gli orari del Novara dall'ottava alla sedicesima
Sono usciti gli orari dei match del Novara dall'ottava alla sedicesima giornata, vediamo il dettaglio:
8^ giornata Novara-Triestina Domenica 5 ottobre ore 12.30
9^ giornata Giana Erminio-Novara Sabato 11 ottobre ore 14.30
10^ giornata Novara-Arzignano V. Venerdì 17 ottobre ore 20.30
11^ giornata Novara-Virtus Verona Venerdì 24 ottobre ore 20.30
12^ giornata Pergolettese-Novara Sabato 1 novembre ore 14.30
13^ giornata Novara-Lecco Domenica 9 novembre ore 17.30
14^ giornata Alcione Milano-Novara Domenica 16 novembre ore 14.30
15^ giornata Novara-Renate Domenica 23 novembre ore 14.30
16^ giornata Lumezzane-Novara Sabato 29 novembre ore 14.30
