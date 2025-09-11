Gli orari del Novara dall'ottava alla sedicesima - I AM CALCIO ITALIA

Gli orari del Novara dall'ottava alla sedicesima

Due match in casa il venerdì sera
NovaraSerie C Girone A

Sono usciti gli orari dei match del Novara dall'ottava alla sedicesima giornata, vediamo il dettaglio:

8^ giornata Novara-Triestina Domenica 5 ottobre ore 12.30

9^ giornata Giana Erminio-Novara Sabato 11 ottobre ore 14.30

10^ giornata Novara-Arzignano V. Venerdì 17 ottobre ore 20.30

11^ giornata Novara-Virtus Verona Venerdì 24 ottobre ore 20.30

12^ giornata Pergolettese-Novara Sabato 1 novembre ore 14.30

13^ giornata Novara-Lecco  Domenica 9 novembre ore 17.30

14^ giornata Alcione Milano-Novara Domenica 16 novembre ore 14.30

15^ giornata Novara-Renate Domenica 23 novembre ore 14.30

16^ giornata Lumezzane-Novara Sabato 29 novembre ore 14.30

Marco Dho

