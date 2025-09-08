Modena - Bari, tracollo per i biancorossi: 3-0 al Braglia

Il Bari cade al Braglia in maniera netta, i canarini si impongo per tre reti a zero. Campanello d'allarme per mister Fabio Caserta, non tanto per il punteggio quanto per la prestazione e le azioni create. L'unico lampo è di Pagano al pronti-via, dopodiché monologo degli uomini di Sottil, bravi nella pressione in fase di non possesso e nella costante costruzione del gioco sia sulle fasce che per vie centrali, grazie anche a un super Di Mariano, ispiratissimo. Tuttavia, le reti potevano essere di più per i padroni di casa se non ci fosse stato Cerofolini per ben due volte su Gliozzi nel secondo tempo.

Il Bari non è stato in grado di reagire a un Modena tambureggiante sia nel primo che nel secondo tempo. Nonostante l'ingresso di Castrovilli e poco dopo di Maggiore, aggiungendo qualità e freschezza, l'undici biancorosso ha subito la fame e la cattiveria agonistica di un ottimo Modena. Nel primo tempo si potevano sfruttare meglio alcune occasioni, soprattutto in ripartenza quando i gialloblù concedevano campo. L'episodio che ha aperto le danze per i padroni di casa è stata la trattenuta di Dorval su Gliozzi in area di rigore, penalty trasformato dall'attaccante modenese. Nel secondo tempo il canovaccio è stato lo stesso, braccio di Vicari e doppietta dagli undici metri sempre di Gliozzi. Il Bari ha continuato a costruire dal basso, senza successo. Troppo Modena per i pugliesi. A pochi minuti dal termine, la ciliegina: calcio d'angolo, incornata di Mendes e partita in cassaforte.

Il Modena non è mai stato in difficoltà nei novanta minuti, il Bari ha mostrato un atteggiamento troppo passivo, senza mai accendere la scintilla. Adesso ci si attende una reazione di carattere a Palermo, altra trasferta complicatissima. Continuiamo a non vedere la classifica - un punto in tre partite - ma una vittoria farebbe bene soprattutto al morale.