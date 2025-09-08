Conferenza stampa di mister Fabio Caserta in vista di Modena

Mister Fabio Caserta è intervenuto, come di consueto, in conferenza stampa, alla vigilia del match del Braglia con il Modena, valida per la terza giornata di Serie B.

Il punto dopo la sosta

Christian Gytkjær non sarà della partita, ho parlato con il ragazzo ed ho preferito preservarlo perché non ha ancora fatto nessun allenamento di intensità con la squadra. Portarlo domani, per me, è un rischio. Dalla prossima partita farà parte del gruppo, è un calciatore importante. Per quanto riguarda gli altri, Cerri non ha raggiunto ancora la miglior condizione per disputare una partita. E' in ritardo sotto il punto di vista della preparazione. Il resto della squadra sta bene, queste due settimane ci siamo allenati intensamente e sono sicuro che domani faremo una grande partita.

La doppia trasferta di Modena e Palermo

Parto dal presupposto che tutte le partite sono difficili da disputare, al di là che le giochi in casa o fuori casa. Per me è troppo presto per dare una valutazione al Bari e a tutte le altre squadre. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo gli aspetti positivi e negative. Inoltre, dobbiamo alzare l'asticella attraverso test importanti con due squadre costruite per fare un campionato di vertice. Tuttavia, ripeto che sia fondamentale vedere la crescita della squadra partita dopo partita. L'obiettivo immediato è quello di non concedere troppo agli avversari, aspetto migliorabile certamente.

Un pensiero sull'esperienza a Catanzaro e l'inizio a Bari

A Catanzaro trovavo una squadra pronta, credo che dobbiamo essere in grado di giocare più in verticale, abbiamo calciatori di livello con determinate caratteristiche e dobbiamo essere bravi io e il mio staff a mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili. A Catanzaro, poi, avevo Pietro Iemmello, un attaccante in grado di fare la differenza nell'economia di una gara. I valori, come detto, ci sono, dobbiamo lavorare molto per essere sempre più presenti davanti alla porta.

Il possibile undici della trasferta di Modena: 4-3-3 con Cerofolini, Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann, Verreth, Braunöder, Pagano, Sibilli, Moncini, Partipilo. Ballottaggio tra Partipilo e Rao.