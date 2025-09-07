Nicola Colaci: "L'obiettivo è portare entusiasmo come i vecchi tempi"

Ai nostri microfoni è intervenuto il Direttore Generale del Triggiano Calcio, Nicola Colaci, figura imprescindibile nell'organizzazione societaria e di campo. Un tassello, senza ombra di dubbio, prezioso nella gestione del club biancoceleste. Nella stagione 2025-2026 la compagine allenata da mister Mongelli disputerà per il secondo anno di fila il campionato di Prima Categoria, dunque abbiamo fatto il punto della situazione in casa Triggiano con il direttore Colaci.

Direttore, buonasera. Siamo ormai in procinto di iniziare il secondo campionato della vostra storia, una società nata da un gruppo di amici, uniti per un unico obiettivo: riportare il calcio a Triggiano attraverso la passione e la dedizione. Da Direttore Generale, quali sono gli aspetti che considera della scorsa stagione facendo un bilancio e, soprattutto, quale è il pensiero per la prossima stagione alle porte?

Non posso nascondere, ormai, che il Triggiano Calcio rappresenta una realtà costruita giorno dopo giorno, con tanti sacrifici da parte di tutti i soci. Alla base c'è la passione in tutto ciò che ruota attorno alla realtà calcistica e sportiva in città. L'anno scorso, come primo anno, siamo arrivati in semifinale di Coppa Puglia scrivendo la storia del calcio triggianese, in campionato ci siamo piazzati sesti e, dunque, posso affermare che è stata una stagione molto positiva. L'esperienza ci insegnerà a fare meglio nella stagione alle porte.

Due parole sulla campagna trasferimenti. Avete completato la rosa, quale è l'obiettivo stagionale? Mister Mongelli ha dichiarato "playoff", lei?

Per quanto riguarda la rosa, penso di averla terminata, anche se in fase di preparazione stiamo valutando nuovi innesti. Dopo l'anno scorso stiamo alzando l'asticella. Infatti, da quando è terminato il campionato scorso, stiamo lavorando affinché la squadra potesse presentarsi al punto di partenza in maniera competitiva. Io vorrei sbilanciarmi dicendo di voler fare qualcosa in più rispetto ai playoff, si spera. Gli obiettivi sono più alti da raggiungere, senza ombra di dubbio. Un desiderio? Vincere la Coppa visto che l'anno scorso ci siamo andati vicini. Tuttavia, posso dirti per concludere che al di là di tutto per raggiungere gli obiettivi bisogna essere compatti ed è per questo che cerco di creare squadre che possano essere famiglia, in sintonia e con fiducia nei propri mezzi.

Una domanda più dall'interno nel mondo Triggiano. Cosa rappresenta per lei un progetto come quello attuale, portato alla luce nella scorsa stagione? Quale è stata la scintilla che ha acceso il fuoco della passione?

Questo progetto è nato da uno dei soci che ha creato un gruppo di ex calciatori di Triggiano. Una domenica mattina ci siamo ritrovati e abbiamo discusso della possibilità di portare la Triggiano calcistica come i vecchi tempi del presidente Vito Lombardi. Figura, quest'ultima, che ha fatto tanto nel nostro paese, a livello sportivo. Vogliamo portare il Triggiano a livelli alti, tutti devono parlare di noi in maniera positiva. Sento di dirle che rappresentiamo una società sana e seria con obiettivi ben precisi. Con la passione e la dedizione di ogni giorno cercheremo di creare qualcosa di importante. Le posso garantire che la gente ha notato i sacrifici, quest'anno si è avvicinata più gente. Un altro obiettivo: riportare l'entusiasmo che da parecchi anni mancava a Triggiano.