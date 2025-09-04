A Busto per la prima vittoria

Voglio cominciare il primo Dho di Petto della stagione mettendo subito le cose in chiaro, a chi non piace questo Novara, chi non vuole vedere certi giocatori, chi è totalmente contrario alle scelte di questa società... Vi svelo un segreto, potete starvene a casa, andare nei centri commerciali oppure da qualche altra parte che non posso e voglio scrivere. Si possono muovere delle critiche ma in buona fede e sensate, come cerca di fare il sottoscritto, fare andare la bocca a vanvera (o la penna) direi di evitarlo.

Voglio copiare una frase che diceva sempre Marco Foti, che ricordo sempre volentieri e che penso manchi a tutti, un giudizio dopo la decima partita, lasciamo almeno un paio di mesi di match ufficiali prima di sputare sentenze; c’è rammarico da parte mia di non aver sfruttato ieri la superiorità numerica, con una vittoria ieri avremmo affrontato con più tranquillità una serie di partite non certo facile, Pro Patria, Pro Vercelli, Brescia e Albinoleffe non saranno certo avversarie facili, affrontarle con cinque punti sarebbe stato meglio. Oltretutto c’è il solito discorso dei tre punti, la matematica non è un opinione e sappiamo tutti che tre pareggi equivalgono a una vittoria e due sconfitte, almeno un successo lo avremmo meritato.

Come la maggior parte delle squadre siamo un po’ in ritardo, è innegabile; non abbiamo sfruttato il “vantaggio” di essere stati tra i primi ad aver finito la stagione scorsa, purtroppo sappiamo tutti come va il mercato che si decide negli ultimi giorni ma nelle prime due partite la nostra rosa era troppo corta, è un dato di fatto. Non sono convinto della difesa, a volte facciamo errori importanti per la categoria come quello di ieri che ha concesso la rete al Trento. A centrocampo non siamo messi male nonostante le partenze di Calcagni e Di Munno, titolari fissi nelle ultime stagioni; al momento il dubbio più grosso rimane se questa squadra possa giocare meglio senza capitan Ranieri del quale però è oggettivamente difficile privarsene, interessante Arboscello che potrebbe guadagnare minuti. L’attacco è il reparto più spesso criticato in questa prima parte di annata, eppure Da Graca ed Alberti stanno facendo bene, ieri è rientrato Lanini, se ci aggiungete Morosini e Perini non penso di dire un’eresia se siamo tra gli attacchi più forti del girone.

Andiamo a Busto carichi a caccia della prima vittoria, sono convinto che un successo ci possa far crescere in autostima e ci possa consentire di fare veramente bene.

Avanti Novara!!!