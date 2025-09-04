Team Altamura, Devis Mangia: "La vittoria è un premio per i ragazzi"

Devis Mangia, allenatore del Team Altamura, nel post partita con la Cavese, valida per la terza giornata di campionato, ha analizzato con lucidità la vittoria arrivata nei minuti di recupero del match con la rete del suo numero dieci, Alessio Curcio. La redazione di IamCalcio Bari è intervenuta con una considerazione. La domanda: "Mister, alla luce di una vittoria di carattere e di una partita tra due squadre attente a non subire goal ed a tratti propositive, possiamo ripartire dagli ultimi dieci minuti del primo tempo, spezzone in un cui la squadra ha mostrato consapevolezza nei propri mezzi, palleggio e fluidità nel possesso ed ha trovato anche il goal?"

La risposta di mister Devis Mangia: "Il primo tempo è stato fatto bene in generale. Tuttavia, concordo con lei, l'ultima parte del primo tempo è stata fatta benissimo, si è palleggiato e siamo riusciti a giocare. Questa deve essere una nostra caratteristica. Dobbiamo sempre continuare a giocare, con pazienza, perché abbiamo un'idea nostra che è anche quella di attirare gli avversari alzando la pressione ed aggredendo gli spazi. Nel primo tempo l'abbiamo fatta bene, nel secondo è subentrata un po' di stanchezza anche per i nostri ritmi nei primi quarantacinque minuti di gioco. La Cavese nel secondo tempo ha alzato l'asticella con cambi offensivi. Complimenti a loro per il secondo tempo. Siamo stati bravi a rimanere in partita e credo che la vittoria sia un premio al lavoro svolto dai ragazzi in settimana".