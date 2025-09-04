Team Altamura, tripudio biancorosso: Curcio regala i tre punti

Nel segno del Diez, Alessio Curcio regala i tre punti al Team Altamura al fotofinish di una partita tesa ed aperta fino alla fine. Nel secondo tempo, complice i primi quarantacinque minuti di gara dispendiosi, i padroni di casa hanno accusato una leggera stanchezza che ha permesso alla compagine di mister Prosperi a prendere campo e possesso del pallone, andando vicina alla rimonta perfetta. Il match viene stappato nei minuti finali del primo tempo grazie ad una combinazione perfetta sulla destra e una conclusione da rapace d'area di Giuseppe Simone. Una prova di spessore è stata messa in luce dall'esterno Michele Grande, protagonista in entrambe le azioni decisive. Tuttavia, il classe 2003 ha creato la prima, vera e nitida conclusione degna di nota, trovando solo la traversa fra lui e il goal del vantaggio.

Nel primo tempo, le due squadre mostrano fin da subito un atteggiamento attendista, propense più a non subire che ad attaccare l'area avversaria. I tre punti pesano e si avverte la sensazione da entrambe le panchine. Il più pericoloso per la Cavese è Diarrassouba: sfiora l'incrocio con un primo tiro e, successivamente, Viola gli nega il goal dopo un tiro ad incrociare. Il Team Altamura alza l'intensità nel pressing, chiudendo tutti gli spazi e le linee di passaggio alla Cavese, mostrando una leggera distanza fra centrocampo e reparto d'attacco, infatti il centrale di difesa degli ospiti, Piana, riesce spesso ad andare all'uno contro uno con Simone. Nel secondo tempo la Cavese cerca di portarsi in avanti mantenendosi costantemente nella metà campo biancorossa, occupa con più uomini l'area di rigore e sfrutta le accelerazioni degli esterni. Il pareggio arriva con Fella, bravo a leggere la traiettoria del cross basso dalla sinistra ed infilarla con un tacco elegante e docile, quanto basta per sorprendere Viola.

Dal pareggio in poi è la Cavese a crederci di più. La stanchezza per il Team Altamura la fa da padrona. L'estremo difensore murgiano salva ancora su Guida (a pochi minuti dal suo ingresso in area) e la difesa di mister Mangia non riesce ad uscire dalla pressione degli aquilotti. Quando tutto sembrava avviarsi alla fine con un pareggio stretto ad entrambi, il Team Altamura si spinge in avanti ed a recupero inoltrato Curcio trafigge l'estremo difensore degli ospiti con un colpo da biliardo. Tripudio al Tonino D'Angelo, contavano i tre punti.