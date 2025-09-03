Team Altamura - Cavese, le parole di Devis Mangia e Fabio Prosperi

E' presto per dare uno sguardo alla classifica, siamo solamente alla terza giornata di campionato, però smuoverla quanto prima darebbe morale. Devis Mangia, nel corso della conferenza stampa prima del match con la Cavese, invita ad analizzare le prime due partite con estrema lucidità. "Dobbiamo far tesoro degli errori commessi in queste prime due partite con Casertana e Crotone e mettere in pratica i dovuti correttivi". Tempo, pazienza e, soprattutto, concretezza nell'apprendere quanto prima i nuovi meccanismi di gioco: "Siamo in un momento di costruzione, alcuni calciatori hanno avuto problemi durante la preparazione, altri sono arrivati a lavoro in corso. Abbiamo bisogno di tempo per mettere in pratica le idee di gioco. Tuttavia, adesso, dobbiamo essere attenti e presenti nella fase di non possesso, questa settimana abbiamo lavorato con intensità e con l'atteggiamento giusto".

L'atteggiamento giusto, il fattore che dovrà fare la differenza contro una squadra, anch'essa alla ricerca della prima vittoria del campionato di Serie C. La Cavese ha raccolto un solo punto con il Sorrento, nella prima giornata, e con i nuovi innesti - su tutti Ubaldi dal Rimini - mister Fabio Prosperi avrà diverse soluzioni a partita in corso. L'atteggiamento giusto servirà anche per cercare di non subire altri goal, sette fin qui dopo appena due giornate. Un passivo, senza ombra di dubbio, che potrebbe far scattare un primo campanello d'allarme. Dalle parole ai fatti, l'unica strada è il lavoro quotidiano, manca un campionato intero ed è giusto comprendere adesso i punti deboli su cui lavorare. Un aspetto che mister Mangia tende a sottolineare: "In un team di lavoro è importante tenere a mente gli aspetti positivi e quelli su cui migliorare". Sull'avversario, evidenzia la forte identità e le individualità di categoria in grado di spostare gli equilibri di una gara.

Non si sbilancia neanche mister Fabio Prosperi che indica il Team Altamura una squadra da non sottovalutare poiché le prime due partite di certo non rappresenterebbero un indicatore. Anzi, la compagine murgiana è un mix di giovani ed esperti in grado di fare la differenza in un girone molto competitivo. Ci si attende un match combattuto fra due compagini chiamate a riscattare un inizio lento. La cornice di pubblico non mancherà e, dunque, appuntamento alle ore 20:30 dal Centro Sportivo Tonino D'Angelo di Altamura.