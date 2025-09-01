Nulla di fatto tra Dormelletto-Comignano e Feriolo

Esordio con un nulla di fatto in coppa prima categoria per Dormelletto-Comignago e Feriolo, le due formazioni nonostante la giornata dall’importante caldo hanno fornito indicazioni interessanti ai loro allenatori per un campionato che dovrebbe vedere i locali impegnati a raggiungere una posizione play-off mentre il Feriolo punta al ritorno immediato in promozione dopo l’amara retrocessione di maggio. Il prossimo match di questo girone di coppa in programma l’11 settembre vedrà il Feriolo ospitare l’Esio, la terza compagine del raggruppamento. Si tratta di un girone con match di andata e ritorno, passerà al turno successivo la prima classificata.

La cronaca La prima occasione è per i padroni di casa, Schirru coglie impreparata la difesa avversaria e emette in mezzo un buon pallone per Rossi che viene contrato da Finetti, il Feriolo prova a fare la partita ma è il Dormelletto-Comignago a rendersi pericoloso con un paio di mischia in area successive a dei corner, al 39’ punizione di Schirru e colpo di testa alto sulla traversa di Dapena, al 41’ Scollo all’interno dell’area di rigore calcia altissimo sulla traversa, al 45’ grande chance per il Feriolo, Balestroni lavora un bel pallone sulla sinistra e crossa per Palfini che di testa trova sulla sua strada un super Montrasi che con un riflesso da applausi evita il gol, finisce la prima frazione sul punteggio di zero a zero.

Al 4’ della ripresa diagonale di Schirru che supera Fovanna ma sbatte sul palo interno, al 16’conclusione alta sulla traversa di Gallieni, alla mezzora altra grande occasione per i locali, Rezzaro calcia a colpo sicuro ma trova sulla linea Finetti che salva la sua squadra dalla capitolazione.

I cambi non cambiano il copione del match, il Feriolo sembra in grado di stringere d’assedio l’area avversaria con gli ingressi di Hado, Falciola e Falcetti ma Montrasi non deve compiere interventi particolarmente difficili anzi nel finale è proprio il Dormelletto-Comignago ad andare vicino al gol decisivo, il sinistro di Rezzaro potente e insidioso termina sull’esterno della rete.

DORMELLETTO-COMIGNAGO-FERIOLO 0-0

Dormelletto-Comignago: Montrasi, Miglioranza (27’st Notte), Viganotti, Dapena, Lekstakaj, Gessa (42’st Trapella), Rezzaro, Scollo, Rossi (11’st Sacco), Schirru (31’st Possamai), Bacaloni (27’st Ferrario). All. Ponzio

Feriolo: Fovanna, Danzo, Ramponi, Prandini, Finetti, Di Leva, Marchionini, Gallieni (40’st Falcetti), Palfini (32’st Hado), Zonca, Balestroni (18’st Falciola). All. Pissardo

Arbitro: Garoni di Novara.

Note: Spettatori 100ca.