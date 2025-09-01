Parma, piegata la Virtus Entella di misura Decide Djuric nella ripresa

E' una rete di Djuric a decidere l'amichevole disputata stamani al Mutti Training Center di Collecchio. La rete del successo contro la Virtus Entella arriva al 23' della ripresa quando Cutrone dal limite dell'area colpisce il palo e l'attaccante bosniaco appostato a centro area è lesto a spingere in rete. E' stato un test utile per Cuesta che ha dato spazio ai nuovi arrivati e provato il 3-4-2-1 in vista della ripresa del campionato. Nella prima frazione i crociati erano andati due volte alla conclusione con Benedycazk e Sorensen. Poi nella seconda parte di gara come vi dicevamo la rete che ha deciso l'amichevole e un palo colpito invece dai liguri nel finale con Ankeye.