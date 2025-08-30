Ferrini, amarcord al Mellusi: in campo vecchie glorie e nuova squadra

La stagione 2025/2026 della Giorgio Ferrini Benevento parte all’insegna dell’emozione e del ricordo. Domani, 4 settembre alle ore 20:00, lo stadio "Mellusi" sarà teatro di un’amichevole speciale tra la squadra attuale e le "Old Glories", ovvero ex calciatori, tecnici e dirigenti che negli anni hanno scritto pagine importanti sotto il nome Ferrini.

Un vero e proprio tuffo nel passato per riaccendere quella fiammella granata rimasta sopita per troppo tempo nei cuori dei tifosi "ToroStregati". Sarà una serata di sport, condivisione e identità, voluta fortemente dal direttore generale Gianfranco De Luca, impegnato in un lavoro meticoloso per rilanciare il progetto con serietà e passione.

In campo i ragazzi di Mister Marco Fiore si confronteranno con l’esperienza e l’astuzia di chi ha già indossato quella maglia con orgoglio. Tra "sgambate" e sorrisi, il vero obiettivo è ricostruire un legame profondo tra generazioni diverse unite da un’unica bandiera.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo, non resterà un evento isolato: la società ha annunciato che momenti simili verranno riproposti anche nei prossimi mesi per continuare a costruire appartenenza e memoria.

Buona stagione, Ferrini: il passato è presente, e il futuro è già cominciato.