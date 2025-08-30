Bari, l'analisi dopo Venezia e Monza

Portata a termine la campagna trasferimenti, Giuseppe Magalini e Valerio di Cesare possono riporre i propri taccuini nei rispettivi zaini, ritenendosi soddisfatti del lavoro svolto e della squadra consegnata a mister Fabio Caserta. L'ex Catanzaro avrà a disposizione anche Giulio Maggiore, che si aggiunge a un centrocampo di qualità. La differenza si vedrà proprio a centrocampo, ruolo in grado di presentare calciatori esperti come Castrovilli e Verreth e giovani interessanti come Pagano, molto propositivo in questo inizio di campionato nelle partite di Venezia e del San Nicola con il Monza. La sosta per le nazionali permetterà al Bari di analizzare le due partite e gestire meglio determinate situazioni di gioco. Il primo tempo di Venezia è stato riscattato con i secondi quarantacinque minuti di gioco, mentre con il Monza si potevano concretizzare le tante chance da goal.

Il punto dopo due giornate: gruppo e determinazioni sono le chiavi da considerare

La differenza è nei dettagli. Le parole di Gabriele Moncini, al termine della sfida di domenica scorsa con il Monza, fanno riflettere. "Ci siamo divertiti", ha dichiarato il nuovo attaccante biancorosso, che ha bagnato la prima al San Nicola con un gran destro da fuori area. Il feeling tra lui, Partipilo e Sibilli è stato ottimo sin dall'inizio e vedremo la disposizione con il rientro di Gytkjær e l'impiego con maggiore minutaggio del jolly Rao. La classifica recita "un punto in due partite con sei disponibili", le sensazioni, invece, dicono altro e permettono di osservare il futuro della stagione con ottimismo. Dorval ha dimostrato di potersi adattare in una difesa a quattro, Nikolaou e Vicari devono perfezionare l'intesa, Verreth dimostra di essere di un'altra categoria e la sosta servirà per ritrovare a pieno ritmo anche Partipilo e Castrovilli, due frecce d'esperienza di mister Fabio Caserta. La partita del Penzo è stata molto vivace, ha mostrato un Bari in grado di giocare a viso aperto e l'ottimo punto con il Monza ne è stata la conferma.

Certo, l'inizio da calendario non è dei migliori, nei prossimi turni si farà visita il Modena al Braglia e il Palermo al Barbera. In quattro giornate si affrontano tre papabili alla promozione diretta e una sorpresa, considerando la campagna trasferimenti dei gialloblù. Il Bari non sarà da meno, le sensazioni lasciate dopo due giornate dovrebbero mettere in guardia qualsiasi squadra. Caserta l'ha sottolineato: "Bisognerà sudare ogni volta la maglia, per quanto riguarda le due partite ho visto una squadra equilibrata. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta sfruttando le tante occasioni e migliorare nell'ultimo passaggio". Tuttavia, un altro dettaglio è da considerare ed evidenziare: il gruppo squadra. Il Bari è apparso fin da subito, in queste due partite, un gruppo coeso in grado di camminare verso un'unica direzione. La speranza è che si possa replicare ogni domenica questo atteggiamento, consapevoli del fatto che le difficoltà arriveranno ma in quei momenti la differenza dovrà farla il gruppo. Il primo tempo del Penzo ha visto una grande reazione dei biancorossi, il goal a freddo di Dany Mota, domenica, non ha fatto perdere la trebisonda al Bari che ha sistemato tutto dopo pochi minuti e ha mantenuto con costanza il pallino del gioco. Ripartiamo da questi dettagli e dell'applauso a fine gara del San Nicola.