Benevento, ufficiale Tumminello, Berra e Perlingieri al Crotone

Nell'ultima giornata di mercato, il Benevento e il Crotone hanno concluso una trattativa di scambio che hanno portato gli attaccanti dei calabresi Marco Tumminello e Raffaele Cantisani a trasferirsi ai sanniti, mentre Filippo Berra e Mario Perlingieri seguono il percorso inverso andando a vestire la maglia rossoblù.

Il difensore originario di Udine risolve consensualmente il suo contratto con la Strega e firma un triennale con il Crotone, Perlingieri invece si trasferisce in prestito. Anche Tumminello sottoscrive un contratto che lo lega al club di Via Santa Colomba per tre anni, completando di fatto l'attacco del team campano. Sempre in serata si sbloccherà la trattativa per la cessione di Biagio Meccariello alla Ternana, manca solo l'accordo per la risoluzione contrattuale del difensore caudino.