Benevento-Casertana 2-1, Salvemini e Pierozzi decidono il derby

In una calda serata di fine Agosto, il Benevento ospita la Casertana al "Ciro Vigorito". I padroni di casa, dopo l'iniziale svantaggio, ribaltano la partita e vincono 2-1 il derby, trovandosi a punteggio pieno dopo le prime due partite.

Gli ospiti affrontano la gara a viso aperto, non partono scoraggiati ma dimostrano di avere il preciso obiettivo di strappare i tre punti sul campo della Strega. Infatti, sebbene sia il Benevento a condurre il gioco nei primi venti minuti, i rossoblù resistono con determinazione e, sfruttando una ripartenza di Kallon, riescono a penetrare nell'area giallorossa con un'imbucata di Leone che riceve palla dallo stesso Kallon e con un sinistro al limite, complice la deviazione di Scognamillo, beffa Vannucchi e porta in vantaggio i suoi. Il Benevento non demorde e dopo dieci minuti pareggia. Scognamillo tira dalla lunga distanza, De Lucia respinge ma Francesco Salvemini si fa trovare pronto ed insacca con un tap-in vincente di testa. 1-1 all'intervallo.

Nella ripresa inizia forte la Casertana, con una punizione da fuori area di Pezzella, prontamente respinta in corner da Vannucchi. Il ritmo del match resta alto da ambo le parti, ma sono i giallorossi a sbloccarla, grazie ad una zampata vincente di Edoardo Pierozzi da un cross sulla sinistra del solito Scognamillo che manda sul 2-1 la squadra di Auteri. I falchetti, guidati da Federico Coppitelli, non si arrendono, provano qualche timido approccio nel tentativo di scombussolare il risultato ma nulla di fatto. Negli ultimi dieci minuti Gaetano Auteri viene espulso per proteste, lasciando il Benevento nelle mani del suo vice Monticciolo fino alla fine della partita. Termina così il derby , la Strega si impone sulla Casertana e conquista altri tre punti in vista del prossimo match in trasferta contro il Casarano.

Benevento ( 3-4-3) Vannucchi, Ceresoli, Saio, Scognamillo, Ricci ( 1st Manconi) Prisco( 43 st Mehic), Maita, Pierozzi( 41 st Romano), Lamesta ( 25st Della Morte), Carfora( 25 st Borghini), Salvemini; Allenatore: Auteri

Casertana (4-3-3) De Lucia, Kontek, Rocchi, Llano ( 11 st Heinz), Liotti, Leone, Pezzella ( 37 st Galletta), Proia, Vano, Kallon ( 27 st Casarotto), Bentivenga; Allenatore: Coppitelli