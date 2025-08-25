Il Novara FC si presenta

Nella serata di ieri, all'interno della suggestiva cornice del Broletto, la squadra del Novara FC si è presentata ai tifosi.

L'ingresso era libero con l'apertura dei cancelli dalle 20 in poi.

Il coro degli ultrà Nuares, dopo un corteo partito da Piazza Martiri non si è fermato nemmeno nel diluvio che ha colpito la città durante l'evento, sostenendo gli azzurri e mostrando la loro concreta presenza.

Molti sono stati gli interventi: ad aprire le danze il Presidente della squadra Fabio Boveri con il figlio Federico, Direttore Sportivo ancora al lavoro per la conclusione del calciomercato. Le autorità sono state rappresentate dal sindaco di Novara Alessandro Canelli mentre si è poi proceduto a presentare lo staff interno, le tre maglie della squadra firmate Errea, gli allenatori di tutte le fasce di età.

Un'ovazione particolare al neo mister di primavera Pablo Gonzalez, sempre ben voluto.

I calciatori sono saliti sul palco in ordine di reparto concludendo la serata con una foto finale mentre scendeva una pioggia torrenziale che non ha però spaventato i presenti.