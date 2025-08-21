Novara FC, mister Zanchetta: "Eccezionali"

Novara, stadio “Silvio Piola”. Ore 20.30.

Freme il Novara FC nel posticipo della prima di campionato della Serie C ad entrare in campo e sfidare la neonata Inter U23, allenata da un professionista altisonante come Stefano Vecchi, reduce dalla vittoria della “piccola” neroazzurra nel turno di Coppa Italia contro il Lumezzane (2-1). Una squadra gremita di giovani a cui si affiancano gli over, che ben conosce mister Zanchetta. I ragazzi di Vecchi hanno animo e aspetto temibili, abituati sin da bambini al sacrificio e alla fatica. Mordono da lontano, si vede e si sente.

La Curva Nord novarese non ci sta: presenzia solo nel warm-up con magliette (e striscione) dalla scritta “No alle squadre B” contrariare, come spiegato dai comunicati del gruppo “alla presenza di squadre B all’interno del campionato di serie C”. A questo si aggiunge la novità del sistema denominato Football Video Support, strumento che gli arbitri hanno a disposizione per i review a chiamata dagli allenatori in corso di partita. Per finire la curiosità nella visione dei molti ed imponenti teloni azzurri che vanno a coprire parte dello spazio agibile dello stadio a causa di un necessario ridimensionamento dei posti a sedere, una scelta societaria basata su considerazioni economiche e manutentive concrete.

Il Novara ha dimostrato di essere una squadra pronta a combattere di fronte a colossi che a memoria recitavano un gioco basato su tecnica, tattica e conoscenza, nemici sportivi a tratti arroganti e dispettosi che non hanno trovato un valico spalancato come forse pensavano di trovare. Un Novara a 300 battiti al minuto, con qualche deficit visibile ma promossa a livello di grinta e impegno. Ecco come la analizza, a caldo, mister Zanchetta che esordisce questa sera come allenatore della Prima Squadra in campionato.

Andare a vincere. “Sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi, per lo spirito che hanno messo in campo, per la voglia di andare a vincere la partita. Segnali molto confortanti contro un’ottima squadra che ti fa spendere tante energie per andare a prendere la palla. Devo dire che i miei ragazzi sono stati eccezionali, peccato non aver finalizzato situazioni che potevamo sicuramente sfruttare meglio. Mancava forse un po’ di concretezza, non mi piace parlare di fortuna. A me interessa il fatto di aver creato tanto e messo pressione ad un avversario che ti mette in grande difficoltà, abbiamo concesso poche cose e soprattutto in ripartenza”. (Primo miglioramento: la finalizzazione claudicante).

Imprevisti. “Citi (subentrato nel primo tempo per un infortunio di Khailoti, n.d.r.) ha fatto una grande partita, ci ha dato affidabilità in un momento complicato , sono contento. Mi spiace per Khailoti perché già siamo corti, sembra sempre che vanno a puntare con il mirino dove siamo corti, chi è entrato ha risposto e a me interessa questo. Arboscello è d’impatto agonistico e caratteriale di qualità, ci tornerà utile". (Secondo miglioramento: la coperta corta).

Tutti. “Il giudizio lo determina quello che vedi in campo. In settimana non vedo gente non pronta, da lì ad avere un impatto come ha avuto Arboscello oggi non è così semplice, è chiaro che dobbiamo recuperare, cercare di riempire una rosa nei punti giusti e strategici, è un campionato complicato e abbiamo bisogno di tutti. Oggi non c’erano molte soluzioni sui cambi". (Terzo miglioramento: siamo tutti all’Hospitality, infortunati e possibili ed improvvisi uscenti).

Calciomercato. “La società sa già cosa si può fare, voi chiedete sempre a me però dovete anche parlare con il direttore, con chi fa il mercato. È un po’ di tempo che abbiamo individuato dove possiamo riempire qualcosina quindi ci lavoreremo ancora. La sfortuna vuole che dove siamo corti ci capita qualche imprevisto e allora bisogna accelerare questo discorso. Sono contento della rosa a disposizione e lo spirito che ha messo in campo che mi fa ben sperare”. (Quarto miglioramento: riempi i buchi altrimenti sono spifferi e l'inverno è alle porte).

Centrocampo. “Il centrocampo ha fatto un grandissimo lavoro molto dispendioso. Certo se avessimo avuto qualche cambio avremmo avuto la possibilità di inserire qualcun altro oltre Arboscello perché Collodel e Ranieri hanno speso tanto”. (Quinto miglioramento: se in mezzo non si risparmiano non lo dovresti fare nemmeno tu).

La porta. “Parlando del gol subito, loro sono stati bravi a oscurare la visuale del portiere ma lo voglio rivedere. Elia (Boseggia) magari poteva fare una scelta migliore ma non voglio dare conclusioni affrettate. Tuttavia Boseggia ha fatto un’ottima partita, ha dato sicurezze facendo buone uscite”. (Sesto miglioramento: giovane e bravo, ma la voce di Minelli che guidava la squadra ci ricorda, come un eco assente, ciò che abbiamo voluto perdere).

Bravo Novara, che più che in un gioco lineare hai gareggiato come fosse una battaglia finale tra Sparta contro Atene ma solo Dio sa dove saresti potuto arrivare se solo la società non avesse improvvisamente deciso di fare questo tipo di mercato. Quantomeno il cuore tachicardico di qualcuno avrebbe ringraziato di poter battere a ritmo umano per rigenerarsi e tornare a combattere.