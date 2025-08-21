Serie C, vincono tre campane, pari per il Cerignola
Nella serata odierna, tre team campani hanno iniziato il loro campionato di Serie C con una vittoria. La Salernitana vince di misura per 1-0 contro il neopromosso Siracusa, ai granata bastano un rigore trasformato da Knezovic. La Casertana di mister Coppitelli batte per 3-1 il Team Altamura e infine il Benevento espugna il campo del Crotone, trionfando per 1-2.
Pareggia l'Audace Cerignola in casa contro l'AZ Picerno. Gli ospiti vanno in vantaggio con Energe, segue poi il gol degli ofantini di Cuppone. Torna in vantaggio la squadra lucana con Abreu sul finire del primo tempo, per concludere con il definitivo pareggio siglato all'84' nuovamente da Cuppone, doppietta per lui.
Queste ultime partite disputate oggi, vanno ad aggiungersi anche a quelle del venerdì, del sabato e della domenica ( si segnala ieri la grande vittoria per 6-0 del Catania sul Foggia) e insieme concludono la prima giornata di Serie C.