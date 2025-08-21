Crotone-Benevento 1-2, la Strega ha iniziato come meglio poteva

Non era facile iniziare la stagione sul campo del Crotone, ma il Benevento non si è fatto trovare impreparato e ha strappato una vittoria di grande importanza. 1-2 allo "Scida" con i giallorossi che vanno subito in vantaggio al 9' grazie ad un gol di Francesco Salvemini, il quale ha sfruttato la profondità, ha intercettato la palla da un lungo lancio e in area di rigore ha insaccato alle spalle di Merelli con un tiro di pregevole fattura. 3 minuti più tardi arriva anche il raddoppio con una velenosa conclusione di sinistro di Davide Lamesta(assist di Salvemini). Il Crotone reagisce ma trova la difesa del Benevento sempre attenta, con la formazione di Auteri che sfiora anche lo 0-3 con Carfora che però sottoporta spara alto, complice anche una deviazione.

Il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-2. Nella ripresa gli "squali" dettano legge in campo, mossi da una forte determinazione a recuperare la partita. Precisamente, intorno al 62', Guido Gomez sfrutta un rimpallo in area e mette in rete accorciando le distanze. Da lì in poi i calabresi iniziano a proporsi sempre di più, pressano a tutto campo, ma i sanniti reggono bene e si concedono anche qualche azione pericolosa di ripartenza, mantenendo di fatto il risultato sull'1-2. Un sussulto finale con un gran tiro a giro di Murano che va a lato, pone la parola "fine" all'incontro.

Il Benevento ne esce vincitore, il 3-4-3 di mister Auteri ha dato i suoi buoni frutti. Lamesta e Carfora come esterni offensivi danno slancio al gioco , mostrando tecnica e affidabilità, supportati dall'ottimo lavoro in attacco svolto da Salvemini, reo di essersi messo al servizio del gruppo anche a costo di scendere più in basso a prendere palla e a far salire il resto della squadra. Grande solidità anche da parte del trio difensivo composto inizialmente da Saio, Scognamillo e Ceresoli. Bene il centrocampo, con Ricci e Pierozzi esterni e Prisco e capitan Maita al centro. Subentrano nel secondo tempo Manconi, Talia, Borghini e Romano che contribuiscono a tenere il punteggio a favore dei giallorossi.